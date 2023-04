Ottieni di più dal tuo CMS con KeliCMS: ora al 50% di sconto

Sono tornate le ottime offerte di hosting web proposte da Keliweb: sei pronto a dare una spinta al tuo sito web e farlo crescere come mai prima d’ora? Questo è il momento giusto. In promozione, per un periodo di tempo limitato, troverai ben tre opzioni tra cui scegliere, tutte pensate per i servizi di hosting ottimizzati per i principali CMS disponibili online.

Tra i piani in offerta troviamo KeliCMS per installare il tuo CMS preferito, WordPress Start per avviare il tuo sito WordPress professionale, e PrestaSop, se hai intenzione di aprire un e-commerce. Qualunque sia il tuo obiettivo, Keliweb offre uno sconto del 50% su tutti e tre i piani, valido per il primo anno e per nuove attivazioni.

KeliCMS, caratteristiche del piano hosting

Perché limitarti a un semplice piano hosting condiviso quando puoi avere di più con KeliCMS? Questo servizio di hosting web, come si evince dal nome, è progettato per essere ottimizzato per i principali CMS disponibili online, inclusi WordPress, Joomla, PrestaShop, MediaWiki, Open Cart e molti altri.

Con KeliCMS hai la libertà di installare il tuo CMS preferito e di sfruttarne al massimo tutte le potenzialità. Crea il tuo sito web, blog o piccolo negozio online con una tra le soluzioni hosting più versatili e veloci sul mercato.

Le principali risorse incluse nel piano hosting KeliCMS sono:

Dominio .it gratis

20 GB SSD Spazio web

Caselle Email illimitate

Database MySQL illimitati

Pannello cPanel

Site Builder

Certificato SSL e HTTP/2

Backup giornaliero automatico

Firewall e anti-malware

Supporto tecnico h24

KeliCMS è disponibile con uno sconto del 50% rispetto al prezzo di listino. Si parla, quindi, di soli 32,45 euro per un intero anno, anziché 64,90. La promozione, rivolta esclusivamente alle nuove attivazioni, è valida per il primo anno di servizio. Approfitta dell’offerta a metà prezzo: è disponibile soltanto per un periodo di tempo limitato, perciò se questo è il momento giusto per riscattarla.

