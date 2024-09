Ottieni fino a 250 euro in Buoni Amazon con il conto online di Credem

Credem Link è il conto online messo a disposizione da Credem (Credito Emiliano). Il conto digitale include i servizi di Internet Banking, una carta di debito e l’app Credem Mobile, attraverso cui è possibile mettersi in contatto con un team di consulenti disponibili da remoto o in filiale.

Fino al 30 settembre sarà attiva l’iniziativa “Presentaci un amico”, che consente di guadagnare fino a 250 euro in Buoni Regalo Amazon per ogni amico che aprirà il conto Credem Link su invito (fino a un massimo di 10 amici, 25 euro per ogni invito accettato).

Come ottenere fino a 250 euro in Buoni Amazon con Credem Link

Per ottenere i Buoni Regalo Amazon nell’ambito dell’iniziativa di Credem è necessario convincere fino a un massimo di dieci amici ad aprire il conto corrente online Credem Link. Ciascun amico che si iscrive con il codice condiviso tramite l’app Credem consente di ottenere un Buono Amazon pari a 25 euro.

Credem Link offre numerosi servizi digitali, tra cui bonifici, pagamento dei bollettini tramite QR Code e F24 semplificati. Inoltre, per aumentare il livello di sicurezza, è necessario confermare le operazioni bancarie con il riconoscimento biometrico, che in questo caso funge quindi quasi da autenticazione a due fattori.

Sono due le carte di debito disponibili: la carta Credemcard su circuito nazionale Pagobancomat (a canone zero, ideale per la gestione delle proprie spese quotidiane), e la carta Credemcard Internazionale su circuito Mastercard, a canone zero il primo anno e poi a 1,5 euro al mese, con cui è possibile fare acquisti sia in Italia che all’estero.

Puoi aprire Credem Link tramite questa pagina del sito ufficiale Credem. La procedura può essere velocizzata completando l’identificazione tramite SPID.