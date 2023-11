Ottieni fino a 400€ di sconto su Sky Glass con lo sconto Black Friday

Il Black Friday in casa Sky ha per protagonista Sky Glass Super Promo, la nuova offerta che consente di ottenere uno sconto fino a 400 euro su Sky Glass, i televisori della pay-TV inglese. Lo sconto più alto è riservato al modello da 65 pollici, in offerta a 893 euro invece di 1.293 euro. Si tratta del prezzo più basso applicato negli ultimi 30 giorni, pari a 1.193 euro. L’offerta Sky Glass Super Promo è disponibile su questa pagina.

Sky Glass Super Promo: ottieni 400 euro di sconto con lo sconto del Black Friday

Per usufruire dello sconto Black Friday occorre attivare l’abbonamento Intrattenimeto Plus e pagare in un’unica soluzione. Il pacchetto Intrattenimento Plus offre Sky TV e Netflix insieme a 19,90 euro al mese per i primi 18 mesi invece di 30 euro al mese. L’offerta prevede l’attivazione del piano Netflix Base.

Questi gli sconti della Sky Glass Super Promo, lanciata in occasione del mese di novembre per festeggiare il Black Friday:

Sky Glass 43 pollici a 497 euro invece di 697 euro (200 euro di sconto)

Sky Glass 55 pollici a 745 euro invece di 995 euro (250 euro di sconto)

Sky Glass 65 pollici a 893 euro invece di 1.293 euro (400 euro di sconto)

Come anticipato qui sopra, i prezzi scontati fanno riferimento a pagamenti in un’unica soluzione. In alternativa, sono disponibili gli acquisti a rate, con tutti e 3 i modelli scontati di 100 euro:

Sky Glass 43 pollici a 11,90 euro al mese per 48 mesi (prezzo totale di 597 euro invece di 697 euro)

Sky Glass 55 pollici a 17,90 euro al mese per 48 mesi (prezzo totale di 895 euro invece di 995 euro)

Sky Glass 65 pollici a 23,90 euro al mese per 48 mesi (prezzo totale di 1.193 euro invece di 1.293 euro)

Il televisore Sky Glass da 65″ pollici è in sconto di 400 euro su questa pagina. La promozione terminerà lunedì 27 novembre.

