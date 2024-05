Ottieni fino a 6 mesi gratis di musica premium

Manca poco alla finale dell’Eurovision, così come all’inizio delle vacanze estive, che da sempre sono sinonimo di tormentoni musicali da ballare in tutte le salse e cantare a squarcia gola. Se anche tu hai la passione per la musica, allora questa offerta potrebbe interessarti: puoi infatti ottenere 6 mesi gratis di Apple Music, il servizio streaming musicale del colosso di Cupertino, uno dei migliori disponibili oggi sul mercato.

Per riscattare la prova gratuita di 6 mesi devi essere in possesso di un nuovo dispositivo idoneo Apple e completare l’attivazione su questa pagina di Apple Music. Se non hai acquistato da poco un iPhone o un altro device della mela morsicata non ti preoccupare però, devi sapere che ci sono buone notizie anche per te.

Come ottenere fino a 6 mesi gratis di Apple Music

Innanzitutto, per riscattare fino a 6 mesi di Apple Music gratis devi aver acquistato da poco un nuovo iPhone, gli auricolari AirPods, iPhone, un HomePod o uno dei prodotti Beats tra Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds + e Beats Studio Pro.

Dopodiché accendi il tuo iPhone, effettua il login al tuo ID Apple e apri l’app Apple Music: l’offerta dovrebbe comparire in automatico dopo pochi istanti. A questo punto non ti resta che fare tap su Ottieni 6 mesi gratis.

E se non hai acquistato alcun dispositivo Apple tra quelli elencati qui sopra di recente, puoi comunque ottenere un periodo di prova della durata di un mese: non sarà come avere 6 mesi, ma è ugualmente un’ottima offerta. Anche in questo caso, è sufficiente che ti colleghi sulla pagina dedicata di Apple Music, per poi premere sul pulsante Prova gratis per 1 mese.