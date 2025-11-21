 Ottieni Google TV sul tuo televisore grazie a questo dispositivo da soli 38€
Piccolo quanto una pen drive, il THOMSON Streaming TV porta Google TV sul tuo televisore con soli 38€ in offerta speciale su Amazon.
Piccolo quanto una pen drive, il THOMSON Streaming TV porta Google TV sul tuo televisore con soli 38€ in offerta speciale su Amazon.

Piccolo e compatto, il THOMSON Streaming Stick porta Google TV sul tuo televisore a un prezzo decisamente contenuto, ma con una qualità elevata. Acquistalo adesso in offerta speciale su Amazon a soli 38 euro, invece di 59,90 euro. Sta andando a ruba. Per questo il nostro consiglio è che tu sia veloce a confermare l’ordine prima che finiscano le scorte e quindi anche la promozione.

Questo gioiellino integra perfettamente tutte le funzionalità di Google come la possibilità di sfruttare Google Assistant per gestire i contenuti, trovare qualcosa da vedere e molto altro ancora. Grazie a Googlecast puoi trasmettere i contenuti del tuo smartphone o tablet direttamente al televisore semplicemente abbinandoli al THOMSON Streaming Stick. Così aumenti le capacità dell’intrattenimento.

Thomson Google TV Streaming Stick 140, 4K UHD, Google Assistant, Googlecast, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, HDMI, Dolby Atmos, DTS Digital Surround, HDR10, 2 GB RAM, 8 GB Memoria

Il suo supporto a Dolby Surround e HDR10 assicura un suono particolarmente coinvolgente e immagini particolarmente dettagliate e dai colori vivaci. Accedendo a Google TV potrai ottenere raccomandazioni personalizzate e creare profili utente multiple per un’esperienza ancora più personale. Potrai scaricare tutte le app che vuoi presenti sul Google Play Store come Netflix, Prime Video, YouTube, Canal+, Spotify, DAZN e altre ancora.

Le prestazioni del THOMSON Streaming Stick sono veloci grazie al potente processore Quad-Core. Quindi l’esperienza è sicuramente soddisfacente. Cosa stai aspettando? Prendi al volo l’offerta che Amazon ti sta regalando! Acquistalo ora a soli 38 euro, invece di 59,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 nov 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
21 nov 2025
