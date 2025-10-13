Ottieni il 10% off su tutte le eSIM Airalo e resta connesso ovunque

Nel mondo iperconnesso del 2025, Airalo si conferma la scelta n.1 per chi viaggia spesso e vuole una connessione stabile, veloce e conveniente, senza dipendere dalle tradizionali SIM fisiche. Con Airalo puoi scordarti il roaming e le tariffe extra: grazie ai suoi piani locali, regionali e globali, ti colleghi in modo immediato e conveniente ovunque ti trovi, con piani a partire da 4 euro e un 10% di sconto attivabile tramite questo link.

L’offerta di Airalo

Dal Messico alla Tailandia, dalla Turchia al Giappone, con Airalo hai a disposizione pacchetti a partire da soli 4 € per ogni destinazione. L’offerta di Airalo include:

Copertura locale, regionale e globale in oltre 200 Paesi

Piani flessibili e personalizzabili, con opzioni anche illimitate

Nessuna SIM fisica: tutto avviene in digitale, senza attese né costi di spedizione

App intuitiva per acquistare, ricaricare o cambiare piano ovunque ti trovi

Assistenza 24/7 in diverse lingue, anche via WhatsApp

Una connessione globale, senza limiti e senza confini

Con Airalo puoi attivare eSIM in oltre 200 destinazioni nel mondo, direttamente dal tuo smartphone. Dai viaggi in Asia ai weekend in Europa, fino ai soggiorni a Dubai o negli Stati Uniti, puoi scegliere tra piani locali, regionali o globali, con pacchetti flessibili e persino dati illimitati.

L’app, disponibile in 53 lingue e con pagamenti in più valute, offre un’esperienza intuitiva e completamente digitale: bastano pochi tap per installare la eSIM e connettersi in pochi minuti.

Come funziona Airalo

Per iniziare, verifica la compatibilità del tuo dispositivo con le eSIM — la maggior parte degli smartphone recenti lo è già. Poi scarica l’app Airalo su iOS o Android e scegli la destinazione e il piano dati più adatto alle tue esigenze, anche globale. In pochi minuti potrai installare la eSIM direttamente dal telefono e restare connesso ovunque, senza bisogno di SIM fisiche o complicazioni.

Un sistema pensato per chi viaggia, lavora da remoto o vuole semplicemente dire addio al roaming.