Ottieni il 3% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi con Credem

Conto Deposito Più è il nuovo conto deposito di Credem Banca che offre un tasso del 3% lordo annuo a scadenza per 6 mesi su una liquidità di almeno 5.000 euro. Il conto deposito è attivabile in concomitanza con l’apertura di Credem Link, il conto online a canone zero di Credem (Credito Emiliano).

Grazie a Conto Deposito Più è possibile far crescere i propri risparmi con un tasso di interesse annuo garantito a scadenza, sia per i nuovi clienti che per nuove liquidità. L’attivazione sia del conto deposito che del conto corrente online avviene direttamente su questa pagina del sito ufficiale della banca Credem.

Come ottenere il 3% annuo lordo con Conto Deposito Più di Credem

Per beneficiare del 3% annuo lordo di Conto Deposito Più sulle somme vincolate a sei mesi occorre per prima cosa aprire il conto online Credem Link. Al momento dell’apertura del conto si può poi richiedere anche l’attivazione del conto deposito tramite l’apposito pulsante.

L’apertura del conto richiede l’inserimento dei propri dati, attraverso l’utilizzo di un documento d’identità o dello SPID. Si procede quindi con la scelta del consulente: in questo caso si può scegliere tra la filiale più vicina alla propria abitazione o una filiale remota. Infine, è sufficiente configurare l’offerta e apporre la firma digitale per avere i due conti subito attivi.

Conto Deposito Più offre una soluzione con tasso garantito a scadenza e zero costi di attivazione. L’investimento minimo richiesto è di 5.000 euro, mentre l’importo massimo che si può depositare è pari a 500.000 euro.

Tutti i dettagli della promozione sono consultabili su questa pagina del sito ufficiale Credem.