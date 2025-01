Ottieni il 4% lordo sulle somme vincolate a 6 mesi con SelfyConto

“Vincoli 4% gennaio 2025” è la nuova promozione promossa da SelfyConto che consente ai nuovi clienti del conto online di Banca Mediolanum di avere il 4% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi. Per beneficiare del tasso promozionale occorre aprire SelfyConto entro il 10 marzo, richiedere la costituzione di un conto deposito della durata di 6 mesi entro il 10 aprile e accreditare lo stipendio entro una settimana prima che scada il deposito a tempo.

L’apertura del conto online SelfyConto avviene online tramite questa pagina del sito ufficiale Banca Mediolanum. Sono richiesti un documento d’identità, il codice fiscale, un indirizzo e-mail valido e il proprio smartphone.

Come ottenere il 4% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi con SelfyConto

Per conseguire il 4% lordo su un deposito a tempo di 6 mesi occorre per prima cosa aprire SelfyConto entro e non oltre il 10 marzo di quest’anno. Da qui all’apertura del conto deposito non deve trascorrere più di un mese, con la data di scadenza fissata al 10 aprile, mentre l’ultima operazione da compiere è l’accredito, per cui c’è tempo fino a una settimana prima della scadenza del deposito.

SelfyConto è a canone zero per tutti il primo anno e fino a trent’anni per gli under 30, in seguito il canone passa a 3,75 euro al mese. Quest’ultimo è azzerabile fino al 31 dicembre 2027 accreditando lo stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese, promozione valida anche per i bonifici istantanei.

Sono gratis anche i prelievi effettuato presso gli ATM di qualsiasi istituto in area Euro, il canone della carta di debito fisica (per un anno, poi 10 euro ogni 12 mesi) più il servizio di home banking (incluso l’addebito delle utenze e le altre operazioni bancarie principali).

Tornando alla procedura di apertura del conto, oltre al documento d’identità e al codice fiscale c’è bisogno anche di un bonifico, di una webcam o dello SPID per completare con successo l’identificazione richiesta da Banca Mediolanum. Lo strumento più rapido è lo SPID, volendo però si può procedere ugualmente anche con il bonifico e il riconoscimento tramite webcam.

Il modulo di apertura del conto online SelfyConto è disponibile su questa pagina del sito Banca Mediolanum.