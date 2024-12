Ottieni il bonus di benvenuto di 25€ e molto di più con Hype

L’apertura di un nuovo conto corrente online è spesso legata alla necessità di poter accedere a una maggiore (e migliore) quantità di servizi e ridurre i costi solitamente associati alle operazioni effettuate. Quello di HYPE Premium è un conto corrente molto interessante anche da questo punto di vista dal quale è possibile ottenere anche un bonus di benvenuto di 25€. Scegli il conto HYPE Premium per avere tutti i servizi illimitati.

I vantaggi del conto HYPE Premium

Inserendo il codice promozionale CIAOHYPER al momento dell’apertura del conto HYPE Premium, si ottiene subito un bonus di 25€. Parallelamente si entra in un mondo di servizi e opportunità particolarmente vantaggiosi. Compresi nel canone di 9,99€ al mese, infatti, si hanno i pagamenti e i prelievi gratuiti in tutto il mondo, la carta di debito World Elite Mastercard, l’assicurazione sulle spese mediche, lo shopping e i viaggi e l’assistenza prioritaria accessibile anche da WhatsApp.

L’offerta di HYPE Premium è particolarmente interessante sia per la vita di tutti i giorni che per le occasioni particolari. Con HYPE Premium, infatti, si hanno bonifici istantanei gratis e illimitati, l’assenza delle commissioni per il pagamento dei bollettini e delle bollette, la possibilità di prelevare gratuitamente in qualsiasi valuta in tutto il mondo senza costi aggiuntivi e di ricaricare senza limiti la propria carta.

Il conto HYPE Premium diventa poi ancora più conveniente per coloro che, per lavoro, necessità personali o passione, viaggiano spesso. Incluso nel conto, infatti, ci sono la copertura delle spese mediche, il rimborso in caso di cancellazione o ritardo del volo o per lo smarrimento dei bagagli. Si ha anche accesso a più di 1000 lounge negli aeroporti di tutto il mondo e il Fast Track nei principali scali nazionali.

Un conto completo e ricco di molti vantaggi tra cui i 25€ di bonus di benvenuto utilizzando il codice CIAOHYPER in fase di registrazione.