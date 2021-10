Ottieni il massimo con il WI-Fi 6 dell'Asus ROG Strix AX3000

Oggi su Amazon raggiunge il suo minimo storico uno dei migliori router Wi-Fi 6 presenti sul mercato. Si tratta dell’Asus ROG Strix AX3000, un dispositivo pensato per i videogiocatori, e che quindi punta tutto sulle performance, ideale per chi desidera il massimo dal punto di vista prestazionale.

Router gaming Asus ROG Strix AX3000: caratteristiche tecniche

Partiamo dal design, uno degli aspetti distintivi dell’intera gamma ROG di Asus. Come di consueto è evidente l’ispirazione alle auto da corsa, con una barra LED posta frontalmente. Questa è RGB e personalizzabile, oltre che compatibile con Aura Sync per sincronizzare gli effetti con le altre periferiche Asus. Le antenne esterne sono 4, orientabili, a garantire la velocità e la stabilità della rete. Grazie all’adozione del nuovo standard Wi-Fi 6, la velocità di trasferimento raggiunge i ben 3000Mbps ed è quindi pienamente compatibile con le reti Fibra. Non mancano naturalmente 4 porte RJ45 Gigabit LAN, di cui una dedicata al gaming a bassa latenza che concede automaticamente la priorità al dispositivo collegato. Ottima l’applicazione di Asus che permette una gestione ottimale della rete per ogni esigenza.

La funzione Game Boost, ad esempio, è una soluzione QoS adattiva che consente di dare la priorità alle applicazioni di gioco, piuttosto che allo streaming o ai download. Il port forwarding in 3 passaggi garantisce una mappatura rapida per ogni dispositivo di gioco, in maniera estremamente semplificata anche se l’host utilizza NAT diversi. Da menzionare è senza dubbio VPN Fusion, una soluzione esclusiva che consente di mantenere contemporaneamente una rete VPN ed una ordinaria. In questo modo gli utenti che necessitano della rete VPN non influenzeranno le prestazioni massima dedicate all’esperienza di gioco. Naturalmente, trattandosi di una periferica di rete, non è stata trascurata la sicurezza. Asus fornisce infatti AiProtection Pro basato su Trend Micro che garantisce la massima sicurezza e protezione della privacy a tutti gli utenti connessi. Non manca il supporto alle tecnologie OFDMA e MU-MIMO, insomma elencare tutti i vantaggi del router sarebbe un’impresa non da poco.

Grazie ad un consistente calo di prezzo, il router è disponibile su Amazon a soli 169,99 euro, prezzo più basso mai registrato per questo prodotto.