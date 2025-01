Ottieni il miglior prezzo garantito sugli acquisti online con HYPE

Se effettui numerosi acquisti online durante tutto l’anno, ti potrebbe interessare il nuovo servizio Miglior prezzo garantito introdotto all’interno del conto HYPE Next. Il servizio rientra tra le assicurazioni incluse nel conto, con una protezione fino a 2.000 euro per sostituzione o riparazione dei prodotti acquistati.

Il conto online HYPE Next include prelievi e bonifici istantanei senza commissioni, ricariche gratuite e senza limiti, una polizza assicurativa su assistenza medica, riparazione elettrodomestici e shopping, più una carta di debito Mastercard. Tutto questo è compreso nel canone mensile di 2,90 euro.

Per aderire al conto e approfittare così del nuovo servizio è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale HYPE.

Miglior prezzo garantito con il conto online HYPE

Il funzionamento dell’opzione Miglior prezzo garantito è piuttosto semplice. Se si acquista un articolo, come ad esempio un accessorio per la casa, e subito dopo si trova lo stesso prodotto a un prezzo più basso, HYPE Next provvederà al rimborso della differenza di prezzo. In questo modo i clienti HYPE hanno la certezza di acquistare tutto quello che desiderano al prezzo più conveniente del mercato.

Un altro servizio innovativo di HYPE Next è l’assistenza medica. Il canone mensile di 2,90 euro include tra le altre cose un consulto medico telefonico in caso di urgenza tutto l’anno, 24 ore su 24. La polizza copre inoltre visite mediche successive al colloquio, più il trasferimento in ambulanza e il rientro a casa una volta ottenute le dimissioni.

E aprendo il conto HYPE Next entro il 30 giugno 2025 si riceverà un bonus di 20 euro inserendo il codice promozionale CIAOHYPER al momento dell’iscrizione al conto. Il codice va inserito tutto in maiuscolo, proprio come scritto qui sopra, altrimenti non funziona.