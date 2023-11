Ottieni il POS a canone zero SmartPOS Mini di Nexi in offerta a 138€

Sul sito ufficiale di Nexi è possibile acquistare SmartPOS Mini, il POS a canone zero per tutti i pagamenti digitali, in offerta a 138 euro invece di 169 euro, grazie alla promo Nexi Welcome Special – Welcome Special che si attiva in automatico dopo aver aggiunto il dispositivo al carrello. L’offerta include SoftPOS, il POS direttamente nello smartphone, subito attivo per la gestione di ogni situazione. La promozione Nexi su SmartPOS Mini è disponibile su questa pagina.

Risparmia 30 euro sull’attivazione del POS a canone zero SmartPOS Mini

Oltre al vantaggio di ottenere un POS a canone zero, SmartPOS Mini è idoneo alla promozione micropagamenti, grazie alla quale si ottiene l’azzeramento di tutte le commissioni sulle transazioni d’importo pari o inferiore a 10 euro fino al 31 dicembre 2024. Per tutti gli altri importi, la commissione è pari all’1,89%: sono accettati i pagamenti con le carte Mastercard, VISA, Maestro, VPAY e PagoBancomat.

Il POS Smart di Nexi offre la connessione WiFi e 4G, i pagamenti a distanza tramite link inviato via email, la ricevuta di pagamento digitale e firma digitale. A questo si aggiunge il credito d’imposta del 30% sull’importo delle commissioni (Bonus Fiscale) e l’accredito degli importi entro 1 giorno lavorativo rispetto alla data dell’incasso. Riguardo a ciò, è importante sottolineare che non vi sia alcun vincolo di apertura del conto, è sufficiente essere titolari di un conto corrente in Italia.

L’attivazione di SmartPOS Mini di Nexi al prezzo scontato di 138 euro è disponibile su questa pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.