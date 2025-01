Ottieni più spazio di archiviazione con le funzionalità di pCloud

Ci troviamo tutti di fronte a un grande problema di gestione e archiviazione dei file personali. A differenza di quanto era possibile fino a pochi anni fa, oggi è cresciuto in maniera esponenziale il numero e il peso dei file personali come foto, video, brani musicali, documenti di lavoro, eccetera. Si tratta di un materiale che in passato conservavamo su periferiche e dispositivi fisici (CD, DVD, pendrive, hard disk esterni, eccetera) che con il passare del tempo hanno mostrato i loro limiti. Non era raro, infatti, perdere quelle periferiche e quei dispositivi, ritrovarli danneggiati e inaccessibili o risultare ingombranti e scomodi (anche perché oggi i moderni PC neanche prevedono più i lettori di CD e DVD). La soluzione è quella del cloud storage e pCloud ha un’offerta particolarmente interessante da prendere in considerazione.

Creare un archivio personale sicuro e sempre accessibile

Con pCloud si può creare un vero e proprio archivio personale salvando i file di più dispositivi in maniera semplice e veloce. È infatti sufficiente accedere al proprio account per avere, sia da smartphone che da PC, tutte le cartelle con i file di lavoro, le foto dei compleanni dei bambini, i documenti di casa e l’archivio musicale.

Tra i vantaggi di pCloud c’è la possibilità di attivare la sincronizzazione automatica così che un file caricato da qualsiasi dispositivo risulti poi accessibile anche da altri. È inoltre possibile attivare il backup automatico da diverse piattaforme (comprese Facebook, Google Drive e Dropbox) e accedere immediatamente ai file multimediali grazie al player video e audio integrato.

L’archiviazione avviene in maniera sicura (protezione TLS/SSL e crittografia 256-bit AES) così da evitare fughe di dati, furti di identità o problemi di varia natura.

Tutti i piani individuali pCloud sono in offerta con la possibilità di provare la piattaforma per 14 giorni e poi recedere nel caso il servizio non fosse in linea con le proprie esigenze.