Ottieni tutto lo spazio che vuoi con questi Hard Disk in offerta su Amazon

Cerchi più spazio per i tuoi dispositivi? Scopri tutte le soluzione in offerta su Amazon con i migliori Hard Disk a prezzi incredibili.
Tecnologia PC Hardware
Cerchi più spazio per i tuoi dispositivi? Scopri tutte le soluzione in offerta su Amazon con i migliori Hard Disk a prezzi incredibili.

Assicurati tutto lo spazio di cui hai bisogno sui tuoi dispositivi grazie a questi Hard Disk in offerta a prezzo speciale su Amazon. Potrai scegliere tra dischi o ssd interni ed esterni. Risparmio e qualità si incontrano in queste occasioni da prendere al volo.

Seagate Barracuda 3.5 inch 500GB 7200 RPM 16MB 6GB (Ricondizionato) a soli 17 euro!

Seagate Barracuda 3.5 inch 500GB 7200 RPM 16MB 6GB/S Internal SATA Drive (Ricondizionato)

17,0030,50€-44%
Vedi l’offerta

Sonnics 500GB USB 3.0 Esterni Portatile Hard-Disk a soli 24,99 euro!

Sonnics 500GB USB 3.0 Esterni Portatile Hard-Disk per Finestre PC, Mac, Smart TV, XBOX ONE & PS4, Nero

Sonnics 500GB USB 3.0 Esterni Portatile Hard-Disk per Finestre PC, Mac, Smart TV, XBOX ONE & PS4, Nero

24,9928,99€-14%
Vedi l’offerta

Seagate Video 2.5 HDD Hard Drive a soli 27,90 euro!

Seagate Video 2.5 HDD Hard Drive - Interno (ST500VT000)

Seagate Video 2.5 HDD Hard Drive – Interno (ST500VT000)

27,9029,00€-4%
Vedi l’offerta

Intenso 6021530 500GB Memory Case USB 3.0 5400rpm 2.5 a soli 33,68 euro!

Intenso 6021530 500GB Memory Case USB 3.0 5400rpm 2.5 Inch External Hard Drive - Black

Intenso 6021530 500GB Memory Case USB 3.0 5400rpm 2.5 Inch External Hard Drive – Black

33,6334,99€-4%
Vedi l’offerta

Netac ssd portatile 250gb, disco ssd portatile, unità a stato solido esterna a soli 35,92 euro!

Netac ssd portatile 250gb, disco ssd portatile, unità a stato solido esterna, Compatibile per Mac, Latop, Desktop, Tablet, SSD esterna 250gb

Netac ssd portatile 250gb, disco ssd portatile, unità a stato solido esterna, Compatibile per Mac, Latop, Desktop, Tablet, SSD esterna 250gb

35,9937,95€-5%
Vedi l’offerta

UnionSine Hard Disk Esterno 2,5″ 1TB Ultra Slim Portatile a soli 54,73 euro!

UnionSine Hard Disk Esterno 2,5

UnionSine Hard Disk Esterno 2,5″ 1TB Ultra Slim Portatile USB3.0 SATA HDD Storage per PC, Macbook, PS4, PS5, Xbox series, Wii u, TV (Nero) HD2510

54,7359,99€-9%
Vedi l’offerta

Toshiba 1TB Canvio Basics Portable External Hard Drive a soli 57,90 euro!

Toshiba 1TB Canvio Basics Portable External Hard Drive,USB 3.2 Gen 1, Black (HDTB410EK3AA)

Toshiba 1TB Canvio Basics Portable External Hard Drive,USB 3.2 Gen 1, Black (HDTB410EK3AA)

57,8080,00€-28%
Vedi l’offerta

Netac SSD Portatile Esterne 1TB, Unità a Stato Solido Esterna a soli 72,67 con coupon!

Netac SSD Portatile Esterne 1TB, Unità a Stato Solido Esterna, Fino a 500 Mb/s Di Lettura, Archiviazione Esterna Compatibile Per Mac, Latop, Desktop, Tablet, Telefoni Android

Netac SSD Portatile Esterne 1TB, Unità a Stato Solido Esterna, Fino a 500 Mb/s Di Lettura, Archiviazione Esterna Compatibile Per Mac, Latop, Desktop, Tablet, Telefoni Android

78,9989,99€-12%
Vedi l’offerta

Lexar NS100 2,5″ SATA III 6Gb/s SSD 128GB, SSD 2,5 Interno a soli 14,99 euro!

Lexar NS100 2,5

Lexar NS100 2,5″ SATA III 6Gb/s SSD 128GB, SSD 2,5 Interno, Interno Disco a Stato Solido, Unità a Stato Solido Interna Fino a 520 MB/s di Lettura, Interna SSD SATA per Laptop, Computer Desktop, PC

14,9921,99€-32%
Vedi l’offerta

LaCie Mobile Drive 1TB, Hard disk esterno portatile a soli 79,99 euro!

LaCie Mobile Drive 1TB, Hard disk esterno portatile, per PC Mac iPad & iPhone, Adobe All Apps, Data Rescue Service (STLP1000400)

LaCie Mobile Drive 1TB, Hard disk esterno portatile, per PC Mac iPad & iPhone, Adobe All Apps, Data Rescue Service (STLP1000400)

76,6394,99€-19%
Vedi l’offerta

Seagate Expansion, 4 TB, External Hard Drive HDD a soli 110,94 euro!

Seagate Expansion, 4 TB, External Hard Drive HDD, 3.5 Inch, USB 3.0, PC & Notebook, 2 Years Rescue Services (STKM4000400)

Seagate Expansion, 4 TB, External Hard Drive HDD, 3.5 Inch, USB 3.0, PC & Notebook, 2 Years Rescue Services (STKM4000400)

104,99129,99€-19%
Vedi l’offerta

Crucial X6 da 2TB SSD Portatile a soli 129,99 euro!

Crucial X6 da 2TB SSD Portatile - Fino a 800MB/s - PC e Mac - Unità a Stato Solido Esterna USB-C, USB 3.2 - CT2000X6SSD9

Crucial X6 da 2TB SSD Portatile – Fino a 800MB/s – PC e Mac – Unità a Stato Solido Esterna USB-C, USB 3.2 – CT2000X6SSD9

129,99175,99€-26%
Vedi l’offerta

WD 5TB My Passport Ultra Hard Disk Esterno Portatile a soli 165,91 euro!

WD 5TB My Passport Ultra Hard Disk Esterno Portatile, USB-C, USB 3.2 Gen 1/USB 3.0, Protezion con password, Software per la gestion e il backup, Formatto per Windows, Blu Notte

WD 5TB My Passport Ultra Hard Disk Esterno Portatile, USB-C, USB 3.2 Gen 1/USB 3.0, Protezion con password, Software per la gestion e il backup, Formatto per Windows, Blu Notte

161,95203,40€-20%
Vedi l’offerta

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 ott 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
23 ott 2025
