Ottieni un iPhone 15 in regalo con la promo di Banca Mediolanum

Grazie alla nuova operazione a premi “Presenta un amico” di Banca Mediolanum, gli utenti che apriranno un nuovo conto corrente online SelfyConto entro il 30 agosto e inviteranno fino a 6 amici a fare altrettanto, riceveranno in regalo un iPhone 15. La richiesta del premio va presentata entro il 14 febbraio 2025.

Come da regolamento, ognuno dei 6 amici dovrà accreditare sul conto corrente il proprio stipendio o la pensione, oppure effettuare spese di almeno 500 euro al mese per tre mesi consecutivi. La nuova promozione dell’istituto meneghino rappresenta un’ottima opportunità per ottenere un nuovo iPhone risparmiando l’intero importo richiesto per il suo acquisto.

Come ottenere un iPhone 15 in regalo con Banca Mediolanum

La prima cosa da fare è aprire SelfyConto, uno dei migliori conti online disponibili oggi. Il canone è gratuito per tutti per il primo anno, nonché fino ai trent’anni per gli under 30. Sono gratis anche i prelievi in area Euro, senza limiti di operazioni. Allo stesso modo, sono gratuite le principali operazioni bancarie e la carta di debito realizzata in PVC 100% riciclato.

Per aprire il conto e invitare i 6 amici c’è tempo fino al 31 agosto, dopodiché ognuna delle persone presentate deve accreditare lo stipendio o la pensione, oppure spendere 500 euro al mese per tre mesi consecutivi entro 4 mesi dall’apertura del conto.

L’operazione a premi di Banca Mediolanum propone in alternativa all’iPhone 15 altri due prodotti di casa Apple:

iPad di decima generazione da 10.9″ (portando quattro amici)

(portando quattro amici) Apple Watch SE (portando due amici)

Per aderire alla promozione e aprire il nuovo conto SelfyConto collegati alla pagina dedicata di Banca Mediolanum.