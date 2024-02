Ottieni un prestito fino a 75mila euro con Supercredito: preventivo gratuito in meno di 5 minuti

Tasso e rata fissi, pratica veloce e preventivo gratuito: sono queste le caratteristiche del prestito personale di Supercredito, grazie al quale è possibile ottenere un finanziamento fino a 75.000 euro. La richiesta del preventivo può essere presentata da chiunque tramite la compilazione di un semplice modulo presente su questa pagina. Di seguito ti spieghiamo come fare.

Come richiedere un prestito fino a 75.000 euro con Supercredito

La prima cosa che devi fare è collegarti alla pagina dedicata al modulo del preventivo gratuito. Compila poi i campi richiesti: professione, genere, nome, cognome e data di nascita. Fatto questo, premi sul pulsante Avanti per proseguire.

In seguito digita il CAP e la città di residenza, dopodiché fai clic ancora su Avanti per proseguire. L’ultimo passaggio richiesto prevede la compilazione del numero di telefono e dell’indirizzo e-mail, quindi accetta i termini di utilizzo dell’informativa privacy e seleziona il pulsante Avanti per inoltrare la domanda.

La richiesta è gestita da ADV Finance S.p.A., che da oltre 15 anni opera nel settore finanziario italiano concedento prestiti personali e finanziamento tramite la cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Il preventivo è totalmente gratuito e senza impegno, ciò significa che sei libero di accettare o meno la rata mensile e il tasso proposti.

Uno dei vantaggi principali di Supercredito è la velocità della pratica, oltre alla possibilità di contare su tasso e rata fissi. Un ulteriore punto a favore è l’opportunità di ricevere in prestito una somma di denaro importante, fino a 75.000 euro, nettamente superiore rispetto alla media della concorrenza. Ti ricordiamo che puoi richiedere un preventivo tramite questa pagina.