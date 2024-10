Ottieni una ricompensa di 10€ iscrivendoti a Revolut

In occasione dell’ultima promozione lanciata sul sito ufficiale, Revolut sta offrendo una ricompensa di 10 euro a chi sceglie di aprire un nuovo conto. La promo è valida fino al 31 dicembre di quest’anno e si rivolge ai nuovi clienti.

Revolut è un’app finanziaria che con i suoi tanti servizi innovativi è diventata popolare in Italia e nel resto del mondo. Il prossimo anno festeggerà i primi dieci anni dalla sua fondazione, dieci anni durante i quali ha rivoluzionato il proprio settore novità dopo novità.

Come ottenere 10 euro di ricompensa con Revolut

Per riscattare l’offerta occorre collegarsi alla pagina linkata qui sopra e inserire il proprio numero di telefono, per poi premere sul pulsante Inizia subito. Fatto questo, si riceverà un link univoco per eseguire il download dell’app Revolut.

Ad installazione completata, bisogna registrarsi su Revolut, aprendo un nuovo conto nel giro di pochi minuti. Ora non resta che effettuare il primo pagamento con la carta associata al conto appena aperta, e in automatico si riceveranno 10 euro come forma di cashback.

Con Revolut è possibile inviare e richiedere denaro con un tocco, nonché dividere le proprie spese con chiunque in più di 160 Paesi. Un’altra funzionalità molto gettonata tra gli utenti Revolut è quella che permette di arrotondare gli spiccioli, o in alternativa effettuare depositi ricorrenti in un conto risparmio, in modo da mettere denaro da parte senza fatica.

In più, grazie alla rivoluzionaria app finanziaria si può fare affidamento su un conto multivaluta per risparmiare in occasione della prossima vacanza all’estero, grazie alla possibilità di spendere nella valuta locale al tasso di cambio reale.

