Ottimi interessi sulle tue criptovalute con questo conto deposito smart

Un conto di risparmio in criptovaluta funziona più o meno come un conto deposito tradizionale: il capitale viene vincolato per un determinato periodo di tempo.

In cambio si ottengono sulle criptovalute degli interessi che, in base al periodo più o meno lungo del deposito vincolato, possono essere alti.

Un conto deposito in criptovalute molto conveniente è quello offerto da Coinhouse. La piattaforma opera nel settore FinTech dal 2015 e vanta una vasta esperienza nel campo dei prodotti finanziari.

Infatti, oltre al conto deposito in cripto, offre anche altri conti di investimento (Classic, Premium e Platinum) e vari servizi, tra cui asset management e portafogli di investimento, sempre riguardanti le criptovalute.

Cosa offre il conto di risparmio Coinhouse

Il conto di risparmio in criptovalute offerto da Coinhouse è di due tipologie, che si differenziano per diversificazione ed esposizione:

la prima concentra gli investimenti su una piattaforma centralizzata, con l’obiettivo di massimizzare la gestione delle performance senza che gli investitori vengano esposti ai protocolli DeFi. L’esposizione è limitata al 40% e gli investimenti sono concentrati in un numero limitato di attività;

la seconda consente una maggiore decentralizzazione, con gli asset sottostanti che vengono utilizzati sia dalla comunità finanziaria centralizzata (CeFi), sia dagli intermediari decentralizzati e dalle piattaforme di scambio (DeFi) e sia attraverso le attività di staking. L’esposizione massima per fondo è il 30% del capitale.

