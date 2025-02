Ottimizza la gestione delle spese aziendali con il conto business wamo

Per una piccola azienda o una startup, tenere traccia delle spese di dipendenti e collaboratori all’estero può diventare un compito complesso. A questo proposito segnaliamo il conto business wamo, pensato appositamente per liberi professionisti e piccole e medie imprese, garantendo loro un controllo preciso su questo tipo di spese.

I nuovi utenti che scelgono di aprire un conto aziendale con wamo entro il 28 febbraio ottengono tre mesi gratis. Wamo è un conto business autorizzato come EMI (Istituto di Moneta Elettronica), con i fondi dunque protetti all’interno di un conto bancario sicuro.

Ottimizzare la gestione delle spese aziendali con wamo

Ipotizziamo dunque di essere titolari di una startup o una PMI, e di avere più dipendenti e collaboratori che lavorano all’estero. Come anticipato ad inizio articolo, in situazioni del genere può essere difficile controllare le spese aziendali.

In soccorso può però venire un conto aziendale online come quello di wamo, utile per ottimizzare la gestione delle spese. Ecco i principali vantaggi offerti da questo conto business:

Carte aziendali virtuali e fisiche per ogni dipendente : wamo permette di assegnare carte aziendali sia virtuali che fisiche per ogni proprio collaboratore, impostando dei limiti di spesa personalizzati.

: wamo permette di assegnare carte aziendali sia virtuali che fisiche per ogni proprio collaboratore, impostando dei limiti di spesa personalizzati. Gestione delle ricevute automatizzata : un altro vantaggio è la possibilità di gestire in modo automatizzato le ricevute, così da semplificare notevolmente la contabilità.

: un altro vantaggio è la possibilità di gestire in modo automatizzato le ricevute, così da semplificare notevolmente la contabilità. Gestione finanziaria centralizzata : wamo permette di centralizzare la gestione finanziaria in un’unica piattaforma, così da evitare una possibile confusione tra quelli che sono i conti personali e i conti aziendali.

: wamo permette di centralizzare la gestione finanziaria in un’unica piattaforma, così da evitare una possibile confusione tra quelli che sono i conti personali e i conti aziendali. Pagamenti internazionali senza commissioni nascoste : ulteriore punto di forza del conto business wamo, che può tornare di grande utilità soprattutto per le aziende che collaborano con fornitori globali.

: ulteriore punto di forza del conto business wamo, che può tornare di grande utilità soprattutto per le aziende che collaborano con fornitori globali. Monitoraggio transazioni in tempo reale: wamo consente di monitorare le transazioni in tempo reale, senza dunque attendere resoconti manuali.

In conclusione, vi ricordiamo che aprendo un nuovo conto aziendale entro il 28 febbraio wamo offre i primi tre mesi gratis.