Ottimizza il lavoro con le funzioni di Soda PDF per i professionisti

Quella proposta da Soda PDF (scarica la versione gratuita) è la soluzione giusta per i professionisti alla ricerca di un software in grado di creare e modificare PDF in modo semplice e veloce. Include tutto ciò che serve a rendere l’operazione rapida e facile, andando incontro alle esigenze più avanzate, senza costringere a ricorrere a complicati processi di estrazione e conversione prima di poter ottenere il risultato finale desiderato. Puoi iniziare subito a utilizzarla, scaricandola e mettendola alla prova.

Soda PDF ottimizza il tuo flusso di lavoro

Permette di dar vita a un documento partendo da un qualsiasi file e, all’occorrenza, di eseguire la procedura inversa ovvero trasformare un PDF in un documento Word, Excel e PowerPoint, in un’immagine, in un testo da condividere o elaborare e altro ancora. Ci sono anche la modalità batch per risparmiare tempo e aumentare la produttività, la possibilità di intervenire con un editing mirato su testi e immagini, di collaborare con i propri colleghi aggiungendo revisioni e di effettuare il riconoscimento ottico dei caratteri dalle scansioni cartacee sfruttando la tecnologia OCR, senza dimenticare la progettazione di moduli interattivi e il supporto all’inclusione della firma elettronica. Scopri di più nella pagina dedicata.

Tra le ultime novità introdotte dallo sviluppatore, attraverso i continui aggiornamenti distribuiti, ci sono poi gli strumenti AI per intervenire sui contenuti sfruttando le potenzialità dell’intelligenza artificiale, la traduzione di interi documenti in pochi secondi e le opzioni avanzate per l’archiviazione.

Ricapitolando, puoi mettere subito alla prova le funzionalità di Soda PDF con il download gratuito del software. Se successivamente ne avrai esigenza, potrai sbloccare l’accesso a tutte le caratteristiche integrate, senza limitazioni, acquistando la versione Pro a un prezzo fortemente scontato.