 Ottimo display anche fuori casa con il monitor portatile ASUS ZenScreen da 15,6"
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Ottimo display anche fuori casa con il monitor portatile ASUS ZenScreen da 15,6"

Con il monitor portatile ASUS ZenScreen da 15,6" puoi lavorare comodamente anche fuori casa e puoi guardarti film e serie TV.
Ottimo display anche fuori casa con il monitor portatile ASUS ZenScreen da 15,6
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Con il monitor portatile ASUS ZenScreen da 15,6" puoi lavorare comodamente anche fuori casa e puoi guardarti film e serie TV.

Quando esci fuori casa, magari per un viaggio, e devi comunque continuare a lavorare oppure vuoi semplicemente guardarti un film o una serie TV sarebbe comodo avere un monitor portatile. Oggi puoi acquistare il fantastico ASUS ZenScreen da 15,6 pollici a soli 109 euro, invece che 129 euro.

Già il prezzo di partenza non era altissimo e dunque con questo sconto del 16% che ti permette di risparmiare 20 euro sul totale è da prendere al volo. Tra l’altro potrai dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis, scegliendo l’opzione che vuoi vedere appena sotto il prezzo. Fai alla svelta perché chiaramente l’offerta non durerà.

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ASUS ZenScreen da 15,6 pollici è molto versatile

Il monitor portatile ASUS ZenScreen è molto versatile perché ti consente di portartelo dietro quando esci di casa e di utilizzarlo anche come secondo monitor direttamente sulla tua scrivania. Così potrai essere più veloce e produttivo durante il tuo lavoro o semplicemente avere uno schermo bello grande quando non sei a casa.

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Ha un generoso display FHD da 15,6 pollici con risoluzione 1920 x 1080 p e un pannello IPS perfettamente visibile da qualsiasi angolazione. Offre colori brillanti senza sfocature e una bassa emissione di luce blu con il filtro che ti aiuta a non affaticare la vista dopo ore e ore che stai davanti al monitor. E pratico e leggero, possiede un comodo supporto per poterlo appoggiare scegliendo anche la rotazione che desideri. Inoltre con le porte Mini HDMI e USB Type-C potrai praticamente collegarci qualsiasi cosa.

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Un’ottima soluzione per garantire il meglio in qualsiasi posto tu sia senza dover spendere un mucchio di soldi. Dunque vai subito su Amazon e acquista l’ASUS ZenScreen da 15,6 pollici a soli 109 euro, invece che 129 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

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Pubblicato il 25 mar 2026

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25 mar 2026
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