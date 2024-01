Ottimo SCONTO per la Macchina da Caffè Nespresso Essenza Mini!

Se stai per approcciare al mondo delle macchine da caffè, Nespresso è uno dei marchi più reputati e affidabili. E l’ottima Nespresso Essenza Mini è ora in sconto su Amazon. Da un prezzo iniziale di 109,00€, crolla a soli 80,00€ grazie allo sconto del 27%. Vediamo insieme le caratteristiche di questa macchina da caffè.

Nespresso Essenza Mini: la macchina da caffè che stavi cercando

La Essenza Mini di Nespresso, la più compatta tra le macchine da caffè della linea, si distingue per le sue dimensioni ridotte, misurando soltanto 26 x 24 x 32 cm. Questa caratteristica la rende ideale per qualsiasi cucina, anche quella più piccola, mentre il suo design elegante e moderno la trasforma in un elemento decorativo capace di aggiungere un tocco di stile all’ambiente circostante.

Al cuore della Essenza Mini è presente una pompa ad alta pressione da 19 bar, garanzia di un caffè espresso dall’aroma intenso e dalla cremosità irresistibile. Il serbatoio dell’acqua, removibile per agevolare il riempimento e la pulizia, ha una capacità di 0,6 litri, sufficiente per preparare circa 9 caffè.

Tra le sue funzionalità, la Essenza Mini vanta la modalità Eco Mode, che si occupa di spegnere automaticamente la macchina dopo 9 minuti di inattività, contribuendo così a un risparmio energetico e a una riduzione dell’impatto ambientale. Nespresso, come B Corporation certificata, aderisce ai più elevati standard di performance sociale e ambientale. L’impegno dell’azienda per la riduzione dell’impatto ambientale e la promozione di pratiche sostenibili è un valore distintivo.

La Essenza Mini consente inoltre di programmare la lunghezza della tazza in base alle preferenze personali, offrendo la possibilità di scegliere tra due opzioni: Espresso (40 ml) e Lungo (110 ml).

Come hai potuto vedere, questa macchina da caffè è davvero completa. Portala a casa per soli 80,00€ grazie allo sconto del 27%.

