Hai da accendere? E tu tiri fuori lo smartphone

Mi appresto a scrivere un articolo su uno smartphone che sprigiona un fuoco e no, non cederò alla tentazione di fare una battuta troppo banale e scontata. Promesso. OUKITEL WP63 è stato avvistato al Mobile World Congress 2026 di Barcellona e ha una caratteristica unica per la categoria: un accendino, simile a quello che si trova in auto. Non è l’unica qualità che lo rende speciale, ma di certo la più curiosa. L’immagine di copertina è tratta da XDA, il video seguente da Android Authority.

OUKITEL WP63 è lo smartphone con l’accendino

Ha in dotazione anche una batteria da 20.000 mAh, una torcia molto luminosa (molto più del solito LED che affianca la fotocamera) sul retro, un altoparlante di grandi dimensioni e un cavo USB-C integrato per ricaricare altri dispositivi fungendo da powerbank. Il compromesso da accettare è un design non esattamente sottile per usare un eufemismo.

Torniamo alla sua peculiarità principale: dalla parte superiore spunta un modulo che include una resistenza elettrica utile per accendere una sigaretta così come un fuoco se ci si trova in campeggio. Eccolo in azione.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, Oukitel WP63 integra un display HD 120 Hz da 6,7 pollici, un chipset MediaTek, 8 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna. Non mancano poi una fotocamera posteriore da 108 megapixel, la ricarica da 45 W e il sistema operativo Android 16 con accesso a Google Play per il download delle applicazioni.

Il design rugged gli permette di sopravvivere senza problemi a cadute da altezze fino a 30 metri. Sarà in vendita al prezzo di 599 dollari. Non è esattamente un telefono per tutti. A dire il vero, ha più l’aria di essere un powerbank con lo schermo e non uno smartphone.

Non sappiamo se WP63 arriverà o meno al successo commerciale, ma OUKITEL il suo obiettivo l’ha già centrato: far parlare del brand su un palcoscenico importante come quello del MWC. Visto? Sono arrivato a fine articolo senza mai citare il Galaxy Note 7.