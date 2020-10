Il servizio Outlook di Microsoft sta vivendo problemi in tutto il mondo. Le prime segnalazioni sono partite dall’India, ma è stata la stessa Microsoft a confermare come le difficoltà si siano in realtà registrate a livello globale.

Outlook down, problemi in tutto il mondo

Sulla pagina di “Integrità dei servizi” del portale Office, Microsoft segnala che il problema in corso impedisce agli utenti di accedere alle proprie email. Non viene fornita alcuna spiegazione per l’accaduto, ma si spiega semplicemente che i tecnici stanno raccogliendo tutti i dati “per determinare le cause del problema”. Il problema sembra tuttavia essere a macchia di leopardo: non coinvolge tutti, ma è esteso pressoché a livello internazionale.

We’ve collected additional data from the affected infrastructures to determine impact to our Exchange online protocols. Additionally, we’ve identified this issue to be affecting users worldwide. Further details can be found in your admin center under EX223208. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) October 1, 2020

Impossibile stimare, insomma, l’impatto del down a livello globale e al tempo stesso sembra impossibile capire quali possano essere i tempi per la risoluzione. Il portale non segnala al contempo altre difficoltà, essendo i servizi OneDrive, Skype, Teams e altri ancora perfettamente funzionanti.