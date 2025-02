Outlook: email minimizzate su Android e iOS/iPadOS

Microsoft sta implementando una piccola, ma decisamente utile funzione in Outlook per dispositivi mobili, la quale va a semplificare il passaggio da una attività all’altra nell’app quando si scrive un’e-mail. In altri termini, la funzione consente di ridurre al minimo la bozza attuale e mantenerla come un piccolo pulsante nella parte inferiore dello schermo, pronto per tornare sul display da qualsiasi altra parte dell’app, come un’altra email, calendario o contatto.

Outlook: semplificato il passaggio da un email all’altra in fase di scrittura

In precedenza, tali azioni richiedevano la chiusura dell’email, il salvataggio come bozza e quindi la successiva apertura della cartella Bozze. Ora, invece, scrivere email su Android e iOS/iPadOS è più intuitivo e “meno dirompente”, per utilizzare un termine adoperato da Microsoft stessa nell’annunciare la novità.

Utilizzare la nuova funzione è molto semplice. Quando si redige una nuova email, è sufficiente premere il pulsante di minimizzazione nell’angolo in alto a destra dello schermo e la bozza si comprimerà in un piccolo pulsante circolare nell’angolo in basso a destra. Se si hanno diverse email ridotte a icona, il pulsante mostrerà un contatore. In seguito, è possibile passare a qualsiasi altra sezione di Outlook e toccare nuovamente il pulsante minimizza per ripristinare le email.

La novità è già in distribuzione tra gli utenti e si sta diffondendo in modo casuale nel canale stabile. Va tuttavia precisato che è disponibile per i beta tester da un po’ di tempo. Da notare che le nuove funzionalità a volte richiedono più tempo per arrivare poiché Microsoft le rilascia gradualmente per garantire un lancio stabile e prevenire bug diffusi.