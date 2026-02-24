Outlook fa sparire il cursore del mouse, il bug assurdo

Microsoft ha confermato ufficialmente un bug nella versione classica di Outlook che fa scomparire il cursore del mouse quando lo si muove all’interno dell’applicazione. Il puntatore diventa invisibile, ma non è veramente andato via, le email nella lista cambiano colore al suo passaggio. Un piccolo giallo in salsa corporate, offerto gratuitamente dall’abbonamento Microsoft 365… Il problema non si limita nemmeno a Outlook. Anche OneNote è stato colpito, anche se in misura minore.

Il mouse sparisce su Outlook e la soluzione di Microsoft è aprire PowerPoint…

Le soluzioni temporanee proposte da Microsoft in un articolo di supporto ufficiale sono un po’ ridicole. La prima: cliccare alla cieca sulle email che cambiano colore e forse il cursore ricomparirà. Forse.

La seconda: aprire PowerPoint, cliccare in una finestra modificabile, poi tornate su Outlook e controllate se il cursore è tornato. Non ha senso, ma se funziona chi siamo noi per giudicare Terza opzione, il grande classico: riavviare il PC.

Microsoft indaga, ma senza fretta

Il team di Outlook sta investigando sul problema e ha chiesto agli amministratori IT di aprire ticket di supporto e fornire i log delle tracce WebView2 WPR per avere più dati diagnostici. Al momento non è stata comunicata alcuna tempistica per una correzione.

Nel frattempo, Microsoft coglie l’occasione per suggerire di passare alla nuova versione di Outlook. Che, a quanto pare, non soffre di questo problema, se non fosse che non è particolarmente amato dagli utenti. Ma non è la prima volta che il colosso di Redmond dà consigli di questo tipo. Quando ci sono bug su Outlook classico, il copione è sempre lo stesso. Gli utenti, prima o poi, dovranno cedere.