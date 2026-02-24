 Outlook fa sparire il cursore del mouse, il bug assurdo
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Outlook fa sparire il cursore del mouse, il bug assurdo

Microsoft ha confermato un bug su Outlook che fa sparire il cursore del mouse. Al momento non c'è ancora una vera soluzione.
Outlook fa sparire il cursore del mouse, il bug assurdo
Informatica App e Software
Microsoft ha confermato un bug su Outlook che fa sparire il cursore del mouse. Al momento non c'è ancora una vera soluzione.
ChatGPT

Microsoft ha confermato ufficialmente un bug nella versione classica di Outlook che fa scomparire il cursore del mouse quando lo si muove all’interno dell’applicazione. Il puntatore diventa invisibile, ma non è veramente andato via, le email nella lista cambiano colore al suo passaggio. Un piccolo giallo in salsa corporate, offerto gratuitamente dall’abbonamento Microsoft 365… Il problema non si limita nemmeno a Outlook. Anche OneNote è stato colpito, anche se in misura minore.

Il mouse sparisce su Outlook e la soluzione di Microsoft è aprire PowerPoint…

Le soluzioni temporanee proposte da Microsoft in un articolo di supporto ufficiale sono un po’ ridicole. La prima: cliccare alla cieca sulle email che cambiano colore e forse il cursore ricomparirà. Forse.

La seconda: aprire PowerPoint, cliccare in una finestra modificabile, poi tornate su Outlook e controllate se il cursore è tornato. Non ha senso, ma se funziona chi siamo noi per giudicare Terza opzione, il grande classico: riavviare il PC.

Microsoft indaga, ma senza fretta

Il team di Outlook sta investigando sul problema e ha chiesto agli amministratori IT di aprire ticket di supporto e fornire i log delle tracce WebView2 WPR per avere più dati diagnostici. Al momento non è stata comunicata alcuna tempistica per una correzione.

Nel frattempo, Microsoft coglie l’occasione per suggerire di passare alla nuova versione di Outlook. Che, a quanto pare, non soffre di questo problema, se non fosse che non è particolarmente amato dagli utenti. Ma non è la prima volta che il colosso di Redmond dà consigli di questo tipo. Quando ci sono bug su Outlook classico, il copione è sempre lo stesso. Gli utenti, prima o poi, dovranno cedere.

Fonte: Outlook

Pubblicato il 24 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Durov (Telegram) nel mirino della Russia: guerra anche sulle chat

Durov (Telegram) nel mirino della Russia: guerra anche sulle chat
Instagram si apre direttamente sui Reel, addio foto?

Instagram si apre direttamente sui Reel, addio foto?
X combatte i bot AI ma chiede di usare Grok, il paradosso

X combatte i bot AI ma chiede di usare Grok, il paradosso
Firefox 148 permette di disattivare le funzionalità AI

Firefox 148 permette di disattivare le funzionalità AI
Durov (Telegram) nel mirino della Russia: guerra anche sulle chat

Durov (Telegram) nel mirino della Russia: guerra anche sulle chat
Instagram si apre direttamente sui Reel, addio foto?

Instagram si apre direttamente sui Reel, addio foto?
X combatte i bot AI ma chiede di usare Grok, il paradosso

X combatte i bot AI ma chiede di usare Grok, il paradosso
Firefox 148 permette di disattivare le funzionalità AI

Firefox 148 permette di disattivare le funzionalità AI
Tiziana Foglio
Pubblicato il
24 feb 2026
Link copiato negli appunti