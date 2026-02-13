 Outlook Mobile può nascondere le riunioni rifiutate dal calendario
Outlook Mobile aggiunge un toggle per nascondere le riunioni rifiutate dal calendario, sincronizzando le preferenze già impostate su desktop e web.
Microsoft ha finalmente aggiunto su Outlook Mobile un interruttore per nascondere le riunioni rifiutate dalla vista del calendario. Una funzione che esisteva già su desktop e web, ma che sul telefono, dove lo spazio è poco e la chiarezza è tutto, mancava inspiegabilmente. Il roll out è iniziato a febbraio e dovrebbe completarsi entro metà mese.

Novità Outlook Mobile, è possibile nascondere le riunioni rifiutate dal calendario, come funziona

La novità si trova nelle impostazioni dell’app Outlook Mobile: un semplice interruttore che mostra o nasconde gli eventi rifiutati. Per chi aveva già impostato questa preferenza su New Outlook o su Outlook Web, l’app mobile la rispetterà automaticamente, non ci sarà bisogno di riconfigurare un bel nulla. Le riunioni rifiutate che sparivano sul desktop spariranno anche sul telefono, e viceversa.

Un allineamento che sembra ovvio, tre piattaforme, mobile, desktop e web, che finalmente si comportano allo stesso modo su una funzione banale.

Aggiornamento Outlook attivo per tutti, senza interventi IT

L’aggiornamento arriva su tutti gli ambienti commerciali, Worldwide, GCC, GCCH e DoD, e non richiede interventi da parte degli amministratori IT. Nessuna policy da modificare, nessuna configurazione da attivare: l’utente trova l’interruttore e decide in autonomia. Microsoft suggerisce comunque di aggiornare la documentazione interna dell’helpdesk per guidare gli utenti verso la nuova impostazione, perché, diciamolo, trovare un’opzione nelle impostazioni di Outlook è un’avventura che non tutti affrontano con successo al primo tentativo…

Per ulteriori informazioni sul lancio, è possibile consultare il Centro di amministrazione di Microsoft 365 alla voce ID messaggio MC1187790.

Fonte: Neowin

Pubblicato il 13 feb 2026

Tiziana Foglio
13 feb 2026
