Outlook Mobile può nascondere le riunioni rifiutate dal calendario

Microsoft ha finalmente aggiunto su Outlook Mobile un interruttore per nascondere le riunioni rifiutate dalla vista del calendario. Una funzione che esisteva già su desktop e web, ma che sul telefono, dove lo spazio è poco e la chiarezza è tutto, mancava inspiegabilmente. Il roll out è iniziato a febbraio e dovrebbe completarsi entro metà mese.

Novità Outlook Mobile, è possibile nascondere le riunioni rifiutate dal calendario, come funziona

La novità si trova nelle impostazioni dell’app Outlook Mobile: un semplice interruttore che mostra o nasconde gli eventi rifiutati. Per chi aveva già impostato questa preferenza su New Outlook o su Outlook Web, l’app mobile la rispetterà automaticamente, non ci sarà bisogno di riconfigurare un bel nulla. Le riunioni rifiutate che sparivano sul desktop spariranno anche sul telefono, e viceversa.

Un allineamento che sembra ovvio, tre piattaforme, mobile, desktop e web, che finalmente si comportano allo stesso modo su una funzione banale.

Aggiornamento Outlook attivo per tutti, senza interventi IT

L’aggiornamento arriva su tutti gli ambienti commerciali, Worldwide, GCC, GCCH e DoD, e non richiede interventi da parte degli amministratori IT. Nessuna policy da modificare, nessuna configurazione da attivare: l’utente trova l’interruttore e decide in autonomia. Microsoft suggerisce comunque di aggiornare la documentazione interna dell’helpdesk per guidare gli utenti verso la nuova impostazione, perché, diciamolo, trovare un’opzione nelle impostazioni di Outlook è un’avventura che non tutti affrontano con successo al primo tentativo…

Per ulteriori informazioni sul lancio, è possibile consultare il Centro di amministrazione di Microsoft 365 alla voce ID messaggio MC1187790.