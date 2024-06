Outlook permetterà di pinnare le cartelle preferite

Microsoft ha da poco aggiornato la roadmap relativa alle nuove funzionalità che dovrebbero arrivare nelle sue app Microsoft 365. Ad attirare in maniera particolare l’attenzione sono alcune funzionalità relativa ad Outlook, sia per quel che riguarda la nuova app per Windows che per quanto concerne la versione Web.

Outlook: la nuova app e la versione Web permettono di fissare le cartelle

In base a quanto reso noto, dopo le novità dei giorni scorsi relative alla versione classica del client di posta elettronica di casa Redmond, ben presto su Outlook farà capolino una nuova funzione per fissare le cartelle. La feature dovrebbe venire resa disponibile a fine novembre come anteprima, per poi essere fruibile da parte di tutti gli utenti a partire da dicembre.

In questo modo, diventa possibile accedere alle cartelle più utilizzante “pinnandole” nella parte superiore della barra di navigazione sinistra della nuova app di Outlook per Windows e nella versione Web.

Ecco come, esattamente, in forma tradotta, viene descritta la novità da Microsoft.

Accedi facilmente alle cartelle più utilizzate appuntandole nella parte superiore della barra di navigazione sinistra in New Outlook per Windows e Web. Questa funzione semplifica la navigazione, assicurando che le tue cartelle importanti siano sempre a portata di mano.

Un’altra caratteristica in arrivo nella nuova app di Outlook per Windows dovrebbe invece venire implementata prima, ad agosto, e prevede la possibilità di aprire allegati di tutti i tipi nella rispettiva app desktop semplicemente facendo doppio clic su di essi.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, l’esatta descrizione fornita da Microsoft per quest’altra feature.