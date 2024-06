Outlook: Copilot anche per la classica app su Windows

Microsoft ha reso disponibile la nuova app Outlook per Windows già da diverso tempo a questa parte, ma molti utenti continuano a usare ancora la variante “classica”. Probabilmente in virtù di ciò, nelle scorse ore, il colosso di Redmond ha fatto sapere che una feature importante della nuova app, ovvero l’assistente di intelligenza artificiale generativa Copilot, è fruibile pure sulla vecchia versione dell’applicazione.

Outlook: disponibile Copilot sulla vecchia app per Windows

Andando più in dettaglio, Microsoft ha dichiarato che le attuali funzionalità di Copilot sono ora disponibili pure per la classica app Outlook per Windows, con la distribuzione entro fine giugno per il Current Channel e ad agosto per il Monthly Enterprise Channel.

Da tenere presente che Copilot per Outlook onsente di redigere email, porre domande, riassumere più conversazioni email e connettersi tra i dati aziendali, incluse chat, documenti, riunioni ed email, tutto senza uscire dall’app.

Tra le feature di rilievo disponibili c’è “Summarize”, che può offrire un rapido riepilogo delle email in un lungo thread di risposte. È fruibile tramite il nuovo pulsante apposito collocato nell’angolo in alto a destra della schermata visibile dopo aver aperto un’email.

Altre funzionalità di Copilot implementate nella vecchi app Outlook sono “Coaching”, che offre suggerimenti su come scrivere un’email migliore, e “Draft”, che può creare un messaggio email completo con solo pochi prompt di testo che possono essere modificati in seguito.

Una volta distribuita, l’accesso a Copilot tramite la vecchia app di Outlook sarà possibile per impostazione predefinita tramite la barra che è situata nella parte sinistra dell’interfaccia.