Nel tardo pomeriggio di ieri un numero non indifferente di utenti ha segnalato crash improvvisi e inspiegabili per il client desktop di Outlook, rendendo così impossibile accedere alla posta elettronica e alle altre funzionalità del servizio senza passare dalle controparti accessibili via browser o dispositivi mobile. Oggi Microsoft ha risolto la situazione.

Senza chiarire quale sia stata la causa del problema, il gruppo di Redmond ha dato il via in serata alla distribuzione di un fix con la promessa di ripristinare il corretto funzionamento del software in tempi brevi.

We've completed the fix rollout and confirmed via internal monitoring the service has recovered. Please note, users may need to restart the Outlook client to enable the fix. Additional details can be found under EX218604 in the admin center.

— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) July 15, 2020