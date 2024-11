Outlook, arrivano temi personalizzati da generare con Copilot

All’inizio del 2024 è apparso chiaro a tutti che la nuova strategia di Microsoft consisteva nel farci sottoscrivere un abbonamento a Copilot Pro. Sulla carta ha senso. Se Microsoft vuole continuare a fare soldi dopo che le vendite di Windows 11 inizieranno a calare, un modello di abbonamento è la strada da seguire.

Microsoft non ha aggiunto molto valore a Copilot Pro, ma spera di cambiare le cose permettendo di scegliere un tema generato dall’intelligenza artificiale per il nuovo Outlook, che a quanto pare non piace molto.

Temi per Outlook per gli abbonati a Copilot Pro

Come annunciato nella Microsoft Tech Community, il gigante di Redmond sta rilasciando temi generati dall’intelligenza artificiale per gli abbonati a Copilot Pro (che, ricordiamo, è diverso da Copilot e Copilot+). Questi temi saranno disponibili per Windows, iOS, Android, macOS e per il web e Microsoft afferma che cambieranno dinamicamente in base alla posizione dell’utente:

“Se avete abilitato i permessi di localizzazione in Outlook, il tema La mia posizione vi proporrà immagini ispirate in modo esclusivo alla vostra località, aggiornandosi dinamicamente quando uscirete dalla porta per un viaggio o una vacanza. Allo stesso modo, un tema dinamico basato sul meteo verrà aggiornato in base alle condizioni atmosferiche del luogo in cui ci si trova“.

Microsoft sostiene che ogni tema sarà unico per l’utente e che sarà possibile impostarlo per cambiare ogni poche ore, giorni, settimane o mesi. È possibile impostare l’utilizzo di uno stile realistico, pittura a olio o cartone animato, ma prima è necessario attivarlo nelle impostazioni dell’aspetto.