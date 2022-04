OVHcloud e Agenzia Spaziale Europea, patto per le startup

Se c’è qualcuno che guarda al cloud con sempre maggior interesse, questo è OVHcloud. Se c’è qualcuno guarda non solo alle nuvole, ma va anche oltre, questa è l’ESA. Un occhio al cielo e uno al digitale, quindi, hanno portato a questa partnership strategica tra OVHcloud e l’Agenzia Spaziale Europea con la quale si andrà ad offrire supporto tecnico alle startup operanti nel settore aerospaziale e quelle che vorranno scommettere su questo mercato.

OVHcloud, patto con l’ESA per le startup

Il comparto sta ridisegnando i propri equilibri e potrebbero esserci importanti spazi di investimento: l’ESA ha così cercato un partner da mettere a disposizione delle aziende che intendono portare nuove idee ed ulteriore innovazione per facilitarne lo sviluppo e la crescita nelle più complesse fasi iniziali. “Nell’accordo siglato tra OVHcloud ed ESA“, spiega il comunicato ufficiale diramato, “ogni azienda che stipula un contratto come parte dell’InCubed programme, ESA Business Incubation Centres (ESA BIC) o ESA Spark Funding (ESA Technology Broker) avrà diritto ad accedere gratuitamente ai benefit offerti dallo Startup Program“. In ballo ci sono “fino a €100.000 di crediti gratuiti per i prodotti OVHcloud e fino a 20 ore di supporto tecnico specifico fornito da esperti del settore“.

Crediti per il cloud computing e possibilità di accesso a competenze strategiche a disposizione, insomma: esattamente le materie prime di cui una startup ha bisogno per potersi avviare in pista di lancio.

Questo accordo multidirezionale illustra chiaramente il supporto coordinato che l’ESA fornisce agli operatori economici, dall’incubazione nei BIC, allo sviluppo del prodotto con InCubed. La generosa offerta di OVHcloud è un fattore abilitante chiave per le start-up, in particolare durante la fase di commercializzazione, in cui la creazione di servizi alle imprese diventa fondamentale per far decollare l’azienda. Siamo ben lieti di promuovere lo Start-up Program di OVHcloud agli imprenditori supportati dal programma InCubed Michele Castorina di Φ-lab Invest Office

OVHcloud da parte sua plaude ad una iniziativa che potrà avere importanza strategica nel futuro della Space Economy in Europa, dove molto si è già scommesso e dove grandi sono i risultati già fin qui conseguiti:

Quale leader europeo di servizi cloud siamo entusiasti di lanciare questa collaborazione con ESA, che riflette l’interesse comune nel promuovere l’innovazione e l’imprenditorialità nella Space Economy. Con le offerte di OVHcloud in combinazione con il co-finanziamento dei programmi quali ESA InCubed, le start-up possono accedere a servizi in grado di fornire un aiuto essenziale in fase iniziale alle iniziative nell’ambito aerospaziale.

