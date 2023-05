Oxolo: lo strumento IA per creare video pubblicitari in un click

Stanchi di trascorrere ore a pianificare i contenuti per le vostre campagne pubblicitarie? Se volete realizzare annunci ottimizzati per consigliare beni e servizi da voi offerti, evitando di spendere troppo tempo nella creazione da zero o denaro nell’assegnazione del lavoro ad un’agenzia di marketing, potete affidarvi a strumenti di IA generativa. Nella loro imperfezione, del resto, tali soluzioni possono offrire risultati gradevoli e convincenti. Ad esempio, in passato abbiamo parlato di Linkdelta, l’IA tutta italiana concepita per marketing e ottimizzazione delle pagine Web. Ora invece, è il momento di parlare di Oxolo.

Che cos’è Oxolo? In breve, una piattaforma di intelligenza artificiale che utilizza algoritmi avanzati per creare automaticamente annunci video di alta qualità per le tue campagne pubblicitarie. Vediamo come funziona!

Oxolo: l’IA che compone le vostre pubblicità

Questo servizio promette di realizzare in completa autonomia pubblicità video da integrare a campagne già esistenti, sfruttando algoritmi IA e modelli di linguaggio per produrre un contenuto in più formati, che si tratti di video brevi, lunghi o carosello. Utilizzando una libreria di modelli di layout video predefiniti, personalizzabili sulla base delle proprie esigenze, è possibile dare vita, infine, a progetti ideali al caricamento sulle piattaforme e-commerce, senza richiedere numerosi interventi all’utente.

Oxolo non solo crea annunci ma li ottimizza per diversi tipi di pubblico e dispositivi: è possibile optare per annunci adeguati a una determinata fascia d’età, o per pubblicità da mostrare su smartphone piuttosto che su browser Web da PC.

L’intera esperienza di creazione della pubblicità viene condensata nelle stesse tempistiche di una pausa caffè, e il risultato finale è in alta definizione, può essere tradotto in oltre 40 lingue differenti e può utilizzare come sottofondo dei brani musicali royalty-free concepiti appositamente per questo scopo.

Come funziona?

Per progettare il vostro annuncio pubblicitario in formato video con Oxolo bisogna naturalmente scegliere in primis il prodotto protagonista della campagna: l’ideale è visitare il sito Web della propria realtà commerciale, copiare l’URL della pagina in cui si trova il bene interessato e incollarlo nell’apposito slot indicato dal servizio. Dunque, Oxolo si occuperà della individuazione dei punti chiave, eseguendo un’analisi del portale per parole chiave ottimizzate. Lo step successivo vede l’IA svolgere tutto il “lavoro pesante”, ovvero la scrittura del copione e la preparazione dello storyboard, aggiungendo un attore – le cui espressioni facciali e del corpo vengono gestite sempre dall’intelligenza artificiale -, una voce fuori campo, musica e immagini.

La produzione video avviene in pochi minuti e consente all’utente la modifica di colori, forme, tone of voice e persino dell’attore utilizzato in una manciata di click. Infine, basta premere un pulsante per procedere con il download del file, cosicché possa essere condiviso sulle piattaforme social d’interesse.

Fondamentalmente, Oxolo è la soluzione più rapida ed efficace per migliorare la percezione del brand su Internet e mantenere elevato l’engagement degli utenti, ovvero dei potenziali clienti.

Vantaggi e svantaggi di Oxolo

L’evidente vantaggio di Oxolo consiste nel tempo necessario affinché si ottenga un risultato sufficientemente convincente: basta un click per ricevere un video d’effetto, ben animato e moderno. Selezionando il modello video adatto agli obiettivi di marketing dell’azienda, con i giusti interventi si giunge infine ad annunci dai costi ridotti, senza la necessità di assumere grafici o team di produzione video.

Risparmiare tempo e denaro potrebbe però non essere la soluzione migliore per i grandi brand o per le imprese che ricercano un approccio più peculiare e originale, dove il supporto di una squadra di esperti specializzati è essenziale. Gli attori IA di Oxolo sono infatti imperfetti, soprattutto nelle espressioni facciali: più si osservano i risultati dell’algoritmo, più è lampante la natura artificiale delle persone e dei testi, che spesso si limitano a keyword riprese dal sito Web indicato, connesse da frasi poco naturali.

Incrociando l’uso di Oxolo con altri strumenti IA, magari, si possono realizzare annunci più umani e adatti alla diffusione su Internet, specialmente sui social media.

Quanto costa?

Oxolo include un piano gratuito che aggiunge il watermark e consente l’uso di massimo cinque slide per video. Il piano a pagamento più economico costa invece 24,99 dollari al mese con singolo pagamento annuale e dà 300 crediti all’utente, con i quali generare video senza watermark, con audio senza copyright, una vasta selezione di attori IA e oltre 20 template differenti. Inoltre, non manca il supporto a oltre 40 lingue differenti e la possibilità di scegliere tra più di 100 voci diverse per il doppiaggio.

Per ottenere più crediti, ergo generare più video – un video richiede l’uso di 5 crediti -, si può scegliere tra il piano da 600 crediti a 33,32 dollari al mese, e il piano con 1.200 crediti da 49,99 dollari al mese, sempre con singolo pagamento annuale. I business con cataloghi particolarmente ricchi di prodotti possono infine chiedere un piano ad hoc con generazione prioritaria dei filmati, supporto tecnico premium, voci e template personalizzati e sessioni con esperti per comprendere i segreti di Oxolo che, ricordiamo, è ancora in fase Beta.

