OxygenOS 15 avrà un centro di controllo in stile iOS

OnePlus è attualmente al lavoro sulla prossima versione della sua interfaccia personalizzata, vale a dire OxygenOS 15. Nella nuova versione dovremmo trovare diverse novità, tra cui un’interfaccia rivisita nella sua estetica e nel disegno, che stando ai rumor attualmente circolanti dovrebbe seguire molto lo stile iOS di Apple per quanto riguarda il centro di controllo e qualche altro aspetto.

OxygenOS 15: il centro di controllo è uguale a quello di iOS

Le informazioni arrivano direttamente dalla testata SmartPrix, la quale fornendo un’analisi più profonda, rivela che OxygenOS 15 dovrebbe rivedere il suo centro di controllo, con uno stile analogo a quello della casa di Cupertino. Come mostrato dall’anteprima, il nuovo aggiornamento avrà un lettore multimediale 2 x 2, e un pannello del volume dalle dimensioni di 1 x 2, oltre al cursore per la luminosità. L’area del centro di controllo è anche divisa in due aree, separando i toggle dalle notifiche. Per visualizzare le notifiche, come affermato dalla testata, bisognerà effettuare uno scorrimento dal basso verso sinistra. Proprio come su iOS, il cursore del volume avrà un’animazione che ne farà restringere le dimensioni se premuto per la seconda volta.

Come da tradizione, gli sviluppatori vogliono anche garantire il massimo della personalizzazione anche nel centro di controllo, consentendo agli utenti di personalizzare i toggle e nasconderne il testo. Non mancheranno opzioni dedicate anche per la schermata di blocco, con voci per creare un aspetto in 3D, oltre a strumenti per modificare dimensione e posizione dell’orologio. Sarebbe presente anche un pratico pulsante per tornare all’estetica classica di della versione 14.

Sempre stando alle voci, la variante OnePlus dotata di Dynamic Island dovrebbe riposizionare “l’isola” direttamente al centro nella parte superiore del display con Android 15, racchiudendo la fotocamera anteriore, invece dell’attuale posizione decentrata.

L’ispirazione ad Apple da parte di OxygenOS 15 non finisce tuttavia qui, perché pare anche che gli sviluppatori potrebbero fornire una funzione del tutto simile a Live Photos, che troviamo già sugli iPhone. Come sappiamo già, la funzione consente agli utenti di realizzare delle “fotografie animate”, registrando all’atto pratico quello che in realtà è soltanto una clip a 15 fps dalla breve lunghezza di 1,5 secondi, per poi archiviarla sul dispositivo con il formato .MOV.