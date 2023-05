PAC-MAN LEGO: il nuovo (e bellissimo) set è ufficiale

Esattamente 43 anni fa, in un lontano 22 maggio 1980, Namco portava nelle sale giochi il cabinato di PAC-MAN: oggi LEGO celebra la ricorrenza presentando un set da 2.561 pezzi dedicato a uno dei titoli che più hanno influenzato la storia videoludica. Arriverà ufficialmente sugli scaffali dei negozi il 4 giugno e i clienti VIP lo potranno acquistare in preordine dall’1 giugno al prezzo di 269,99 euro.

2.651 pezzi per il set LEGO dedicato a PAC-MAN

Si tratta di un oggetto che gli appassionati di retrogaming certamente esporranno con orgoglio (le dimensioni sono 32x25x17 centimetri), ma non solo da esposizione: infatti, il labirinto meccanico al suo interno permette di simulare una partita girando la manovella laterale e la fessura per le monete si illumina, come ai bei tempi. Inoltre, il protagonista e i fantasmi (Blinky e Clyde) ruotano, proprio come accade dopo aver mangiato una delle pillole speciali sparse per lo schermo, rendendo così vulnerabili i nemici per un periodo di tempo limitato.

La parte più bella del set PAC-MAN LEGO è il labirinto meccanico, che sembra muoversi esattamente come il gioco reale girando una manovella laterale. Quando viene girato, i personaggi si muovono nel labirinto in modo realistico, grazie ai sorprendenti sforzi ingegneristici.

Aprendo il pannello sul retro del cabinato a mattoncini è possibile osservare da vicino il meccanismo interno che si muove e non solo, anche una miniscena arcade in pieno stile anni ’80.

Come scritto in apertura, i clienti VIP potranno acquistare in preordine il nuovo set #10323 di LEGO dedicato a PAC-MAN attraverso lo store ufficiale, al prezzo di 269,99 euro. Di certo non una spesa contenuta, ma in linea con il resto del catalogo.

