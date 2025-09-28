 Pacchetto sicurezza a meno di 2€ al mese: ricevi VPN, antivirus e AdBlock
Attiva il pacchetto promo TotalAV: VPN veloce, antivirus e AdBlock a solo 1,59 euro al mese, con uno sconto dell'80%.
La tua sicurezza online, oggi, costa meno di un caffè. Con la nuova promo TotalAV ricevi una protezione completa, che include VPN ultraveloce, antivirus TotalAV e AdBlock, a soli 1,59 euro al mese. Ben l’80% di sconto, che ti permette di difenderti online da tutti i fronti e navigare senza limiti, approfittando al prezzo più basso dell’anno.

TotalAV, risparmia l’80% sul pacchetto sicurezza

Ecco cosa offre il pacchetto sicurezza TotalAV

Al centro dell’offerta c’è la VPN TotalAV, progettata per crittografare la connessione e rendere invisibili le tue attività. I tuoi dati restano al sicuro anche quando ti connetti a reti Wi-Fi pubbliche in aeroporti, hotel o caffè, luoghi dove gli attacchi informatici sono più frequenti. Così le tue password e le informazioni bancarie non rischiano di cadere in mani sbagliate.

Numerosi i vantaggi dell’utilizzo di una VPN. Immagina di voler guardare la tua serie preferita in streaming, disponibile però solo nel tuo Paese, mentre ti trovi all’estero: con più di 50 server superveloci sparsi nel mondo, potrai collegarti a quello più ideale per oltrepassare i blocchi. Allo stesso modo, se la tua rete aziendale o scolastica limita l’accesso a certi siti web, ti basta un clic per aggirare le restrizioni.

VPN, antivirus e AdBlock a prezzo scontato

A completare il pacchetto c’è l’antivirus TotalAV, che protegge ogni dispositivo da malware e virus in tempo reale. Stop a software dannosi o file infetti che rallentano il sistema: la diversa TotalAV sarà sempre attiva e aggiornata per mantenere al sicuro il computer, il tablet o lo smartphone. E per rendere la navigazione più scorrevole c’è Total Adblock, che elimina automaticamente le pubblicità invasive, riducendo al minimo il disturbo.

La promozione TotalAV offre una combinazione unica: VPN veloce, antivirus avanzato e AdBlock efficace in un unico pacchetto a soli 1,59 euro al mese, con l’80% di sconto disponibile a tempo limitato. A ciò si aggiunge la garanzia di rimborso, così – se non sei convinto – puoi sempre recedere entro 30 giorni. Attiva subito la promo TotalAV al prezzo più basso dell’anno.

Pubblicato il 28 set 2025

28 set 2025
