Pacco in consegna: attenzione a questa truffa phishing

Passato il periodo più caldo delle vacanze i cybercriminali sono tornati con la truffa phishing del pacco in consegna. Questo raggiro, abbastanza datato ormai, sembra essere particolarmente efficace perché fa leva su qualcosa che un utente ha acquistato online e sta aspettando. Tra l’altro questo è un ottimo periodo proprio perché le forze lavoro dei corrieri sono ridotte e i ritardi se non sono all’ordine del giorno poco ci manca.

Come funziona questa truffa online? In pratica, l’utente riceve una mail al suo indirizzo di posta elettronica con oggetto: “Pacco in consegna“. La particolarità è che questa volta, rispetto alle email precedenti, non contiene altro testo se non dei file allegati. Pericolosissimo perché il destinatario, incuriosito e preoccupato, è fortemente invogliato a scaricare e aprire i documenti in allegato. Facendo questo infetta il dispositivo che verrà poi controllato dai cybercriminali.

La diffusione di questi attacchi è dovuto anche a un abbassamento della consapevolezza sulla privacy online in Italia. Come puoi difenderti dalla truffa phishing del pacco in consegna? Vediamo insieme alcuni consigli pratici da attuare ogni qualvolta ricevi una mail di dubbia provenienza che potrebbe generare in te panico o preoccupazione.

Truffa Phishing del pacco in consegna: come difenderti

Una volta individuata la truffa phishing del pacco in consegna grazie alla nostra descrizione sei già a metà del lavoro. Essere aggiornato sugli ultimi attacchi riduce la probabilità di cadere nelle mani dei cybercriminali. Vediamo quindi alcuni consigli molto utili e pratici per proteggere i tuoi dispositivi da queste minacce online molto pericolose e invasive: