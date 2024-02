Padre di Trump resuscitato dall'AI, lo attacca prima delle elezioni

Un video generato dall’intelligenza artificiale mostra il defunto padre dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump che lo critica duramente e gli sconsiglia di candidarsi alle elezioni del 2024. Il video è stato prodotto e pubblicato dal Lincoln Project, un comitato d’azione politica fondato da ex repubblicani e conservatori moderati che si oppongono a Trump.

Nel video, Fred Trump, immobiliarista e uomo d’affari come il figlio, morto nel 1999, dice alla telecamera: “Donny, ho sempre saputo che avresti fallito. Sei sempre stato uno sciocco, un buffone, un buono a nulla”. Il video continua con una serie di insulti agli affari, alla vita privata e ai figli di Trump, in particolare alla figlia Ivanka.

We thought Donald could use some words of encouragement from his father Fred, who was such a strong supporter of his career. Fred’s angry he handed over his empire to a son so “low-rent” he even lost money running a casino & will be lucky to keep his dumb ass out of prison. (AI) pic.twitter.com/5gXtKKHJmS

— The Lincoln Project (@ProjectLincoln) February 16, 2024