I Paesi con il maggior numero di violazioni di dati, lo studio

Lo specialista di VPN e antivirus Surfshark ha pubblicato uno studio sulle violazioni dei dati personali avvenute in tutto il mondo dal 2004 ad oggi. Il rapporto si basa su una ricerca indipendente sulla sicurezza informatica condotta dai partner di Surfshark. In totale sono stati esaminati più di 29.000 database.

17 miliardi di account violati in tutto il mondo in 20 anni

17.857.712.262: questo è il numero di account violati in tutto il mondo dal 2004, secondo le stime di Surfshark. In media, ogni 100 persone vengono violati 233 account e 88 indirizzi e-mail, questi ultimi spesso utilizzati per più account, e un singolo indirizzo e-mail viene compromesso in media tre volte.

Le tre principali potenze mondiali sono le più colpite dalle fughe di dati:

Stati Uniti: con oltre 3,8 miliardi di account violati, il Paese dello Zio Sam è il più colpito dalle violazioni di dati. Si tratta di 1.133 violazioni ogni 100 abitanti.

Russia: quasi 2,5 miliardi di account sono stati violati in Russia negli ultimi 20 anni, pari a 1.696 violazioni ogni 100 abitanti.

Cina: dal 2004 in Cina sono stati violati più di un miliardo di account. Tuttavia, su base pro capite, il Paese sembra essere meno esposto, con solo 77 violazioni ogni 100 abitanti.

265 milioni di violazioni in Italia

L’Italia, invece, ha subito oltre 265 milioni di violazioni di account dal 2004, pari a 451 violazioni ogni 100 abitanti. Il nostro Paese rappresenta l’1% delle violazioni di dati globali nello stesso periodo.

Le tre maggiori violazioni di account italiani sono state registrate sulle seguenti piattaforme:

Wattpad : nel 2020 sono stati violati 5,343 milioni di account del social network canadese specializzato nella condivisione di storie, in particolare di fan fiction.

: nel 2020 sono stati violati 5,343 milioni di account del social network canadese specializzato nella condivisione di storie, in particolare di fan fiction. Gravatar : nel 2020 una fuga di dati ha colpito 1,4 milioni di account di utenti italiani.

: nel 2020 una fuga di dati ha colpito 1,4 milioni di account di utenti italiani. Daily Quiz: nel 2021, 1,8 milioni di password esposte in chiaro sul web.

Dati compromessi dagli hacker

La tipologia di informazioni più frequentemente compromesse per gli account sono le password, i nomi utente, gli hash delle password, le date di nascita e il Paese.