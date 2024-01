Paga il Ferro da Stiro Verticale solo 21€ grazie allo SCONTO Amazon

Un ferro da stiro verticale può essere utile in diversi casi, tra cui quando devi stirare abiti che ti servono rapidamente, come camicie o pantaloni, anche in viaggio! Ora, grazie allo sconto a tempo limitato, potrai far tuo il modello di Rolipo per soli 21,04€ invece dei classici 36,99€!

Tutte le caratteristiche del ferro da stiro verticale Rolipo

Il ferro da stiro verticale Rolipo offre un potente flusso di vapore, penetrando nei tessuti e rimuovendo le pieghe con rapidità ed efficacia. Grazie al pannello in metallo ad alta temperatura, il vapore si diffonde in modo agevole, con un flusso uniforme e potente di 30 g/min, garantendo risultati di stiratura impeccabili.

La funzione di vapore continuo di questo modello consente di stirare i vestiti senza dover premere continuamente il pulsante. Inoltre, offre due modalità di vapore: una più potente per tessuti spessi e una più delicata per tessuti più leggeri.

Il generoso serbatoio dell’acqua da 400 ml permette di affrontare sessioni di stiratura prolungate senza la necessità di ricaricare frequentemente. Il design del serbatoio assicura un utilizzo privo di perdite d’acqua.

Leggero e portatile, il ferro da stiro verticale Rolipo è ideale per essere trasportato ovunque tu vada, grazie al suo design ergonomico che assicura comodità d’uso. Il cavo di alimentazione extra lungo, di 2,2 metri, ti offre la flessibilità di stirare i tuoi vestiti con totale comodità, senza preoccuparti della vicinanza di una presa elettrica.

Questo ferro da stiro verticale si potrà rivelare il tuo miglior compagno di viaggio! Non perdere l’opportunità di farlo tuo a soli 21,04€ invece degli originari 36,99€. Ma fai presto, perché l’offerta si concluderà tra poche ore!

