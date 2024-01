Paga quest'Aspirapolvere Elettrico 50€ in meno grazie allo SCONTO Amazon!

Avere un’aspirapolvere elettrico è sicuramente un vantaggio significativo per chi desidera una casa pulita e sana, vista la semplicità d’utilizzo. Grazie allo sconto Amazon, potrai far tua Candy Viva: un ottimo modello ricco di funzionalità. Il prezzo è ora di soli 69,00€ al posto dei tradizionali 109,90€. Si tratta di un ribasso di circa 50€!

Candy Viva: tutte le caratteristiche dell’aspirapolvere elettrico

La tecnologia ciclonica utilizzata dalla Candy Viva consente una separazione efficiente della polvere dall’aria, riducendo al minimo la manutenzione del filtro. Questo significa che non è necessario sostituire il filtro frequentemente, con un risparmio di tempo e denaro. La batteria al litio da 22 V offre un’autonomia fino a 35 minuti in modalità portatile e fino a 30 minuti in modalità standard. Questo consente di pulire ampi ambienti senza dover interrompere il lavoro per ricaricare la scopa.

Il contenitore della polvere dell’aspirapolvere può essere svuotato in modo semplice e igienico premendo un pulsante. Questo è un vantaggio importante per chi soffre di allergie o asma. Dotata poi di un design ergonomico, questo la rende facile da maneggiare e trasportare. Il peso leggero e l’impugnatura morbida rendono la pulizia un’esperienza piacevole e senza sforzo.

La Candy Viva viene fornita con una spazzola motorizzata con luci LED frontali, una bocchetta per fessure e una mini turbospazzola. La spazzola motorizzata è ideale per la pulizia di pavimenti duri, delicati e tappeti, mentre la bocchetta per fessure è perfetta per raggiungere gli angoli più difficili. La mini turbospazzola è utile per rimuovere i peli di animali domestici dai tessuti.

Insomma, Candy Viva offre un kit davvero completo per chiunque stia cercando un’aspirapolvere elettrico. Comprala a soli 69,00€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.