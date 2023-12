Paga questo Proiettore solo 144€ grazie al COUPON ESCLUSIVO

Il proiettore THREE ANTS si distingue per l’alta qualità dell’obiettivo e della scheda madre con sensore LED, che garantiscono la visualizzazione di immagini nitide e luminose con una risoluzione di 1920 x 1080p. Il notevole rapporto di contrasto di 12000:1 assicura la chiarezza e la definizione delle immagini, anche in condizioni di illuminazione limitata. L’esperienza audio del videoproiettore è arricchita dagli altoparlanti integrati da 5W, che offrono un suono coinvolgente e avvolgente. La qualità audio si distingue per bassi potenti e chiarezza cristallina negli alti.

La facilità di configurazione e utilizzo è un tratto distintivo di questo proiettore. La correzione trapezoidale a 4 punti consente un aggiustamento perfetto dell’immagine, garantendo una forma rettangolare che si adatta a qualsiasi parete. Inoltre, il telecomando intuitivo offre un controllo semplice e completo per tutte le funzioni del proiettore.

Dotato di due porte HDMI e due porte USB, il proiettore offre versatilità di connessione a una vasta gamma di dispositivi, tra cui TV box, Firestick, console di gioco, computer e smartphone. La sua funzionalità Wi-Fi aggiuntiva consente la connessione a Internet e la trasmissione diretta di contenuti dai dispositivi mobili. Questa è a tutti gli effetti la scelta perfetta per gli appassionati di film, i giocatori e chiunque voglia vivere un’esperienza cinematografica a casa propria.