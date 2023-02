Pagamenti cashless per le aziende, ecco un servizio di cui non possono fare a meno

Se hai un’azienda e vuoi semplificare i pagamenti cashless, devi affidarti a una soluzione veramente efficace che ti aiuti piuttosto che danneggiarti.

Si, ma chi? Se il tuo dubbio è questo, noi abbiamo la soluzione: Qonto e SumUP. Le due fintech hanno da tempo stretto una partnership per aiutare non soltanto le imprese ma anche i liberi professionisti a gestire in modo snello la loro attività.

Ai propri conti business, che semplificano tantissimo la quotidianità bancaria, Qonto ha aggiunto le funzionalità dei POS SumUP, collegandoli direttamente ai conti corrente.

Con questa soluzione, potrai accettare velocemente e senza complicazioni i pagamenti con carta di credito o debito ma anche tramite dispositivi mobili.

Pagamenti cashless, con Qonto e SumUP diventano più semplici

Se non conosci SumUP, possiamo dirti che si tratta di un prestatore di servizi di pagamenti digitali che conta più di 3 milioni di clienti in tutto il mondo.

La partnership tra le due società adesso consente ai loro clienti di avere un conto aziendale e un POS con cui accettare tutti i pagamenti cashless.

Se vai in questa pagina e apri un conto Qonto, potrai acquistare SumUP Air, dispositivo POS compatto e leggero, privo di costi fissi e con cui potrai accettare pagamenti con ogni tipo di carta e di dispositivo mobile.

Il vantaggio è che otterrai un conto gratuito e un POS con costo di attivazione pari a 19 euro e commissioni di transazione a zero nei primi 30 giorni.

Se poi a questo aggiunge il credito d’imposta e il bonus fiscale, allora non puoi esimerti dalla scelta.

Naturalmente, i ricavi complessivi della tua attività devono essere pari o inferiori a 400.000 euro all’anno per recuperare le spese sostenute coi pagamenti POS.

Se vuoi, invece, un dispositivo più completo, puoi scegliere lo SmartPOS Mini con stampante, il cui canone annuale è pari a 21 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.