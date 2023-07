Pagamenti digitali a canone zero con POS Nexi: approfitta ora

Il servizio Nexi MobilePOS è un’opzione a canone zero che è conveniente da configurare e non include addebiti per piccole transazioni.

Per ottenere questo servizio è sufficiente pagare un contributo di attivazione di soli 29 euro, offerta che rientra nell’ambito della promozione in corso.

Approfitta ora per godere di tutti i vantaggi di un servizio che fornisce un dispositivo altamente portatile e leggero, progettato per la massima praticità durante gli spostamenti.

Tutti i vantaggi di MobilePOS Nexi a canone zero

Nexi MobilePOS offre un’esperienza di pagamento senza interruzioni e costi di attivazione. Una volta attivato, può essere utilizzato immediatamente, permettendoti di generare rapidamente entrate per la tua attività o professione.

Questo comodo sistema mobile POS è facile da usare e compatto, il che lo rende portatile come una calcolatrice.

È particolarmente adatto a persone che sono costantemente in movimento. Il Nexi MobilePOS accetta tutti i tipi di carte e pagamenti contactless. I fondi ti verranno accreditati sul tuo conto entro un giorno dalla data di riscossione.

L’apertura di un conto non è obbligatoria; basta avere un conto corrente italiano. Nexi offre anche l’opportunità di risparmiare sulle tasse, in quanto i pagamenti fino a 10 euro saranno sospesi fino alla fine dell’anno.

Inoltre, i clienti riceveranno un credito d’imposta del 30% sull’importo totale delle spese sostenute.

Nexi MobilePOS offre la comodità dei pagamenti a distanza con il servizio integrato Pay-by-Link.

Questa funzione consente ai clienti di effettuare pagamenti semplicemente facendo clic su un link inviato loro tramite SMS, e-mail o social media, anche se non sono fisicamente presenti.

È una soluzione ideale per le consegne a domicilio e le transazioni online condotte a distanza. Inoltre, Nexi fornisce lo strumento Business, uno servizio gratuito basato su Web e app per il monitoraggio delle attività e la gestione delle transazioni.

Approfitta di tutti i vantaggi richiedendo subito MobilePOS, che è a canone zero.

