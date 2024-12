Pagamenti internazionali gratuiti in zona UE con SelfyConto

La maggior parte dei conti corrente prevede commissioni extra per i pagamenti effettuati fuori dall’Italia. A lungo andare, questo può diventare un problema, soprattutto per quanti viaggiano in Europa per lavoro o per piacere con una regolare frequenza.

Se anche te hai la necessità di un conto online che include pagamenti internazionali gratuiti nei Paesi dell’Unione europea, ti segnaliamo l’offerta di SelfyConto, il conto digitale di Banca Mediolanum. Il suo fiore all’occhiello è Mediolanum Card, la carta di debito appartenente al circuito di pagamento Mastercard che consente di effettuare acquisti in zona Ue senza commissioni.

Restando in ambito europeo, sono a costo zero anche i prelievi di contanti, indipendentemente dallo sportello ATM scelto per compiere l’operazione. Per il primo anno il canone della carta è gratuito, aprendo SelfyConto entro il 31 marzo 2025. Dal secondo anno in poi il canone passa a 10 euro al mese.

Pagamenti internazionali gratuiti con Mediolanum Card di SelfyConto

Mediolanum Card è la carta di debito associata al conto corrente online SelfyConto. Integra il circuito Mastercard per tutte le operazioni, con un massimale pari a 4.500 euro al mese e 1.000 euro al giorno. Tra i suoi vantaggi si annovera l’assicurazione Nexi inclusa, una polizza multirischi gratuita che tutela ciascun cliente per gli acquisti effettuati con la carta ovunque nel mondo.

La carta Mediolanum Card prevede inoltre l’integrazione di elevati protocolli di sicurezza, indispensabile per effettuare acquisti online in tutta sicurezza sia in Italia che all’estero. A questo proposito, confermiamo la compatibilità con i principali sistemi di wallet digitali oggi disponibili sul mercato, tra cui Apple Pay, Google Wallet e Samsung Pay.

Un’ulteriore funzionalità inclusa è Spending Control, che consente di personalizzare l’uso della carta in vari ambiti, tra cui limiti di spesa per canale (online, ATM, POS), limiti per area geografica e blocco di determinate categorie merceologiche.

Insieme alla carta di debito, il conto SelfyConto integra un avanzato servizio di home banking. Le principali operazioni bancarie sono gratuite, come gli addebiti delle utenze, i pagamenti di MAV, RAV, F24 e F23. Sono gratis il primo anno anche i bonifici SEPA online ordinari e istantanei (e fino al 31 dicembre 2027 per gli under 30), con la possibilità di azzerare il costo per tre anni accreditando lo stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese.

L’accredito della propria busta paga o la spesa di almeno 500 euro con la Mediolanum Card al mese permette inoltre di azzerare il canone del conto fino al 31 dicembre 2027. Volendo poi, al momento della richiesta di apertura del conto si può aggiungere anche la Mediolanum Credit Card, la carta di credito associata a SelfyConto. Anche in questo caso il canone della carta è a zero per il primo anno, poi si passa a 20 euro all’anno.

Come aprire il conto online SelfyConto

Per aprire il conto corrente online SelfyConto è sufficiente un documento d’identità e il codice fiscale, tenendo a portata di mano il proprio smartphone e un indirizzo e-mail valido. L’identificazione finale avviene invece tramite SPID, bonifico o webcam. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di SelfyConto.