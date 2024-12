Pagamenti online senza commissioni con la carta di debito SelfyConto

Effettuare pagamenti online senza commissioni con la propria carta di debito consente di risparmiare un bel po’ di soldi rispetto invece alle carte che prevedono un piccolo costo extra per ogni transazione. Se si è alla ricerca di un conto online affidabile che integri una carta di debito di questo tipo, segnaliamo la possibilità di affidarsi a SelfyConto, il conto digitale di Banca Mediolanum.

La carta di debito di SelfyConto è la Mediolanum Card, associata al circuito di pagamento internazionale Mastercard. Consente di completare in tutta serenità acquisti sui siti di e-commerce e in altre piattaforme online senza costi aggiuntivi.

A questo poi si aggiungono i prelievi gratuiti in Italia e all’estero, un’assicurazione multirischi a tutela degli acquisti sia online che nei negozi fisici e la compatibilità con i pagamenti digitali tramite smartphone o smartwatch (pieno supporto per Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay e Xiaomi Pay).

Le caratteristiche chiave della carta di debito del conto online SelfyConto

Una volta aperto SelfyConto, l’utente può usare la sua Mediolanum Card dopo un giorno lavorativo dall’approvazione della richiesta. Non è necessario attendere l’arrivo della carta fisica (realizzata in PVC 100% riciclato) al proprio domicilio, grazie all’emissione digitale della carta: il suo numero, il codice di sicurezza e la data di scadenza sono disponibili nella propria area riservata, così da poter registrare subito la carta in uno dei wallet digitali supportati.

Una delle principali funzioni della Mediolanum Card riguarda la possibilità di personalizzare i limiti di spesa, scegliere le aree geografiche in cui impiegare la carta e bloccare determinate categorie merceologiche. Il servizio in questione si chiama Spending control, disponibile sia nella carta di debito che nella carta di credito. Sempre tramite la funzionalità Spending control si può anche bloccare la carta e metterla in pausa per un massimo di 48 ore se non si è sicuri di averla persa.

A ogni Mediolanum Card è associata la polizza gratuita Multirischi di Nexi, che offre una tutela per gli acquisti effettuati con la carta di debito in Italia e all’estero, tanto negli esercizi fisici quanto nei siti web. Sempre riguardo alla sicurezza della carta, si annoverano il servizio automatico di SMS Alert per spese superiori ai 50 euro, l’impiego del protocollo 3D Secure per rendere più sicure le transazioni online e la possibilità di modificare in autonomia il codice Nexi Key6 direttamente dalla propria area riservata o dall’app.

Carta di debito a canone zero per il primo anno

I nuovi clienti di SelfyConto possono beneficiare di una carta di debito Mastercard a canone zero per il primo anno. Durante i primi 12 mesi dall’apertura del conto, le funzionalità della Mediolanum Card restano le medesime rispetto a quelle in possesso dai già clienti.

Al termine del primo anno, il canone della carta passa a 10 euro l’anno. Lo stesso discorso può essere fatto anche per il canone di SelfyConto, anche questo azzerato per un anno e fino ai 30 anni per gli under 30 (poi 3,75 euro al mese).

Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili su questa pagina del sito Banca Mediolanum.