Pagamenti rapidi e facili con myPOS Go Combo: adesso in offerta a 99 euro

Il lettore di carte autonomo myPOS Go Combo offre tante buone ragioni per convincere i titolari di un’attività commerciale a provarlo. Oggi ce n’è però una decisamente allettante, ovvero l’offerta speciale valida fino al 31 luglio che consente di acquistare myPOS Go Combo a soli 99 euro, con un sostanzioso sconto di ben 90 euro rispetto ai 189 euro previsti dal listino ufficiale. Ma andiamo a scoprire meglio cos’è myPOS Go Combo e come funziona.

myPOS Go Combo: il lettore di carte semplice da usare e senza canone mensile

myPOS Go Combo è un lettore di carte di pagamento che non prevede nessun canone mensile o contratto vincolante. Infatti si pagano solo le commissioni e si hanno a disposizione una serie di funzionalità tra cui la connessione con scheda SIM 4G integrata e gratuita e il supporto al Wi-Fi. Come accennato ad inizio articolo, myPOS Go Combo è un lettore autonomo e ciò significa che non è necessario collegarlo ad uno smartphone come avviene invece con altri prodotti simili. L’innovativo terminale di pagamento include un dock di ricarica e stampa che gli consente di essere spostato dovunque per un perfetto uso in mobilità. Inoltre, quando è alloggiato nel dock dotato di stampante termica, myPOS Go Combo consente di stampare scontrini in tutta semplicità.

Il dispositivo prevede la possibilità di essere collegato ad un registratore di cassa e accetta tutti i tipi di pagamenti, quindi contactess, chip&PIN o con banda magnetica. La batteria al litio ad elevata capacità promette invece un’autonomia operativa estesa per consentire di affrontare tante ore di lavoro senza l’ansia da ricarica.