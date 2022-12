Pagamento in mobilità: le soluzioni myPOS

Il pagamento in mobilità è diventato una necessità per diversi esercenti dopo l’introduzione dell’obbligatorietà dei pagamenti POS.

Un’eventualità che non è così poco diffusa come molti erroneamente pensano. Non stiamo parlando soltanto degli ambulanti, ma di quelle attività che, oltre a vendere prodotti all’interno del negozio, effettuano consegne a domicilio.

Per fortuna, ci sono soluzioni smart e portatili in questo mercato all’insegna della flessibilità e della comodità, come quelle offerte da myPOS.

I terminali di myPOS sono dotati di tutto ciò che occorre per accettare pagamenti in mobilità. Per acquistarne uno, basta accedere qui.

Pagamento in mobilità: ecco le soluzioni di myPOS

MyPOS propone due terminali per il pagamento in mobilità: myPOS Gо e myPOS Slim. MyPOS Go è la soluzione più portatile, leggera ed economica.

Dotato di scheda SIM gratuita per la connessione dati in 3G o 4G, il costo è di soli 39,00 euro. Le ricevute dei pagamenti possono essere inviate via email o SMS.

Quali metodi di pagamento accetta? Tramite carte di credito o debito in modalità contactless, banda magnetica e Chip&PIN.

È presente anche una modalità “mance” con cui invitare i clienti a lasciare una mancia direttamente dal terminale POS.

Tutti i pagamenti vengono accreditati quasi istantaneamente sul conto aziendale senza costi aggiuntivi.

MyPOS Slim è, invece, la soluzione più completa per i pagamenti in mobilità. Questo terminale è del tutto simile a uno smartphone e possiede diverse funzionalità.

Innanzitutto è un dispositivo ultraleggero, poiché pesa soltanto 240 grammi. Possiede un processore molto potente che consente l’elaborazione di pagamenti in modo rapido.

La batteria in dotazione dura a lungo per offrire un servizio più affidabile ai clienti. Il sistema operativo che gestisce il lato software del dispositivo è Android 8.1. Accetta pagamenti contactless, magstripe e Chip&PIN.

Inoltre è dotato anche di uno scanner di codici a barre e di una doppia fotocamera. E le ricevute? Via email o SMS, due soluzioni che fanno risparmiare sui materiali di consumo e che alleggeriscono la carbon footprint di un’attività.

Il terminale POS costa 199 euro. Accedendo a questa pagina si può procedere all’acquisto.

