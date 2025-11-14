 Paghi troppo la tua tariffa mobile? Passa a Iliad: a 9,99€ al mese hai tutto incluso
Con GIGA 200, Iliad sfida la concorrenza: 200 GB in 5G, minuti e SMS illimitati, nessun vincolo né rimodulazione futura. Attivala online!
Telecomunicazioni
Con GIGA 200, Iliad sfida la concorrenza: 200 GB in 5G, minuti e SMS illimitati, nessun vincolo né rimodulazione futura. Attivala online!

La nuova promozione Iliad fa impallidire la concorrenza: a soli 9,99 euro al mese, otterrai ben 200 Giga in 5G, minuti e SMS illimitati. Una vera e propria bomba difficile da ignorare, specialmente se ancora sei ancorato ai “classici” operatori che, allo stesso prezzo, offrono spesso la metà dei dati. Ecco tutti i dettagli della promo GIGA 200.

Attiva ora GIGA 200 di Iliad

Cosa otterrai con 9,99 euro al mese

GIGA 200 di Iliad, come anticipato, include 200 Giga in 4G/4G+ e anche in 5G: quest’ultimo è disponibile solamente sui dispositivi compatibili e nelle aree coperte dalla rete 5G Iliad, che al momento raggiunge più di 7000 città. Non mancano i minuti e gli SMS illimitati, verso fissi e mobili in Italia.

Ma Iliad non dimentica l’estero, perché nella promo GIGA 200 troviamo anche 13 Giga dedicati al roaming, più minuti e SMS illimitati in tutta Europa (salvo alcune eccezioni). Inoltre, hai a disposizione minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni incluse.

Nell’offerta troviamo inclusi, senza costi aggiuntivi, anche diversi servizi: mi richiami, hotspot, nessuno scatto alla risposta, controllo del credito residuo, segreteria telefonica e tecnologia VoLTE, che consente di effettuare chiamate audio sulla rete 4G/LTE. Puoi anche scegliere di effettuare portabilità del tuo vecchio numero.

GIGA 200: attivala subito online

Come da filosofia Iliad, anche questa tariffa non fa eccezione. E quindi, sai già che non cambia mai nel tempo (quindi zero rimodulazioni o aumenti), non ci sono vincoli e costi nascosti, i servizi inclusi sono tutti gratuiti e l’attivazione è semplice, veloce e online. Non perdere GIGA 200 e ottieni, a soli 9,99 euro al mese, 200 GIGA, minuti e SMS illimitati. Attiva subito la tua nuova tariffa Iliad online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 nov 2025

Telemarketing: filtro chiamate mobile dal 19 novembre

Linkem down il 13 novembre (update: problema risolto)

Prima di partire scegli la eSIM Saily e scopri come ottenere il 5% di sconto!

Viaggia con le eSIM di Airalo per non perdere la connessione all'estero

Telemarketing: filtro chiamate mobile dal 19 novembre

Linkem down il 13 novembre (update: problema risolto)

Prima di partire scegli la eSIM Saily e scopri come ottenere il 5% di sconto!

Viaggia con le eSIM di Airalo per non perdere la connessione all'estero

Eleonora Busi
Pubblicato il
14 nov 2025
