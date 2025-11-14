Paghi troppo la tua tariffa mobile? Passa a Iliad: a 9,99€ al mese hai tutto incluso

La nuova promozione Iliad fa impallidire la concorrenza: a soli 9,99 euro al mese, otterrai ben 200 Giga in 5G, minuti e SMS illimitati. Una vera e propria bomba difficile da ignorare, specialmente se ancora sei ancorato ai “classici” operatori che, allo stesso prezzo, offrono spesso la metà dei dati. Ecco tutti i dettagli della promo GIGA 200.

Cosa otterrai con 9,99 euro al mese

GIGA 200 di Iliad, come anticipato, include 200 Giga in 4G/4G+ e anche in 5G: quest’ultimo è disponibile solamente sui dispositivi compatibili e nelle aree coperte dalla rete 5G Iliad, che al momento raggiunge più di 7000 città. Non mancano i minuti e gli SMS illimitati, verso fissi e mobili in Italia.

Ma Iliad non dimentica l’estero, perché nella promo GIGA 200 troviamo anche 13 Giga dedicati al roaming, più minuti e SMS illimitati in tutta Europa (salvo alcune eccezioni). Inoltre, hai a disposizione minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni incluse.

Nell’offerta troviamo inclusi, senza costi aggiuntivi, anche diversi servizi: mi richiami, hotspot, nessuno scatto alla risposta, controllo del credito residuo, segreteria telefonica e tecnologia VoLTE, che consente di effettuare chiamate audio sulla rete 4G/LTE. Puoi anche scegliere di effettuare portabilità del tuo vecchio numero.

Come da filosofia Iliad, anche questa tariffa non fa eccezione. E quindi, sai già che non cambia mai nel tempo (quindi zero rimodulazioni o aumenti), non ci sono vincoli e costi nascosti, i servizi inclusi sono tutti gratuiti e l’attivazione è semplice, veloce e online. Non perdere GIGA 200 e ottieni, a soli 9,99 euro al mese, 200 GIGA, minuti e SMS illimitati. Attiva subito la tua nuova tariffa Iliad online.