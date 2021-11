Pagoinconto, novità Nexi per i pagamenti in Italia

Nexi sta per portare in Italia una novità per i pagamenti smart: si tratta del servizio Pagoinconto, immediatamente disponibile per tutti gli esercenti affiliati con Nexi o con le sue banche partner. La novità è relativa alla possibilità di pagamenti rapidi in modalità alternativa, anche e soprattutto per cifre per le quali si scelgono solitamente sistemi alternativi o direttamente il contante. Presto il pagamento digitale account-to-account sarà disponibile dai conti correnti di tutte le banche italiane e anche alcune grandi banche internazionale. Il tutto, ovviamente, in salsa Nexi.

Pagoinconto, novità da Nexi

Pagoinconto è nativamente pensato per una esperienza digitale e mobile first, sia per pagamenti e-commerce che omni-channel/in-store. Si integra facilmente e rapidamente con i gateway di pagamento e con i software di back-end e di gestione del negozio.

Nei giorni in cui si discute dell'eliminazione delle banconote da 500 euro, ecco l'alternativa servita su smartphone: PagoinConto è pensato per i “large ticket”, ove la sicurezza della transazione e la sua rapidità fanno la differenza per poter determinare una vera soluzione praticabile al di là dei tradizionali assegni o bonifici. Luxury, travel, hospitality e assicurazioni sono gli ambiti immediatamente interessati.

Così Renato Martini, Digital Banking solution Director di Nexi:

Nexi PagoinConto è il nuovo metodo di pagamento alternativo account to account basato su open banking e disponibile da oggi per tutti i consumatori e merchant italiani. Ai clienti finali garantisce un metodo di pagamento mobile first per ecommerce e acquisti omnichannel, ai merchant e alle aziende permette di gestire pagamenti anche di alto importo con una veloce integrazione, omnicanalità nativa, certezza dell'incasso, irrevocabilità del pagamento, diminuzione dei rischi. È' una soluzione altamente scalabile, potenzialmente estendibile ad altri mercati e nuovi casi d'uso

La rapida trasformazione che il mondo bancario sta attraversando darà origine a molte iniziative di questo tipo poiché l'obiettivo è quello di fornire all'utente quelle soluzioni smart che l'utente va cercando. Servizi similari potranno orientare le scelte degli utenti circa i servizi bancari da adottare e per Nexi è questo uno strumento essenziale per fare sistema con le proprie banche partner e con i clienti.